(David Berger) „Ein frech-kritisch-mutiger Comedian, der nun wirklich überall Auftrittsverbot hat und bei youtube gelöscht wird“, schreibt mir ein Freund aus Köln. Es geht um Nicolai Binner, der derzeit vermutlich der witzigste und zugleich mutigste der deutschen Comedians ist. Youtube hat eines seiner besten Videos gesperrt. Hier könnt Ihr es sehen.

„Gestern wurde es hochgeladen, heute morgen war es bereits gelöscht…! Letzter Stand war wohl 75k Aufrufe in ca 18Std und dann zieht YT den Stecker!! Man versucht mit Zensur die Wahrheit zu unterdrücken, alles was nicht ins Narrativ passt. Heutzutage ist es schlimmer wie die Bücherverbrennung und die Inquisition! Ist YT das Wahrheitsministerium? Was ist aus der geilen Plattform geworden von damals?!“ so einer der besten Comedians unserer Tage gestern auf Yotube.

Worum gehts? In dem Video „Wie DU die Spaltung verhindern kannst!!“ rechnet Binner mit allen wesentlichen Dogmen der Corona-Ideologie ab und entlarvt auf humorvolle Weise deren Unsinn, Widersprüchlichkeit und Perversion.

Und hier ist das Video:

„Wie DU die Spaltung verhindern kannst!!“

