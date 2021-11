Penny-Weihnachtswunder 2021: Herzergreifend. Tränen-Garantie!

(David Berger) Manchmal geschehen doch noch Wunder. Ein Werbevideo von Pennymarkt zeigt, dass inzwischen „ein Lebensmittel-Discounter besser das Gefühl der Menschen in diesem Land trifft als die Politik. „Herzergreifend. Tränen-Garantie!“ – so Bijan Peymani.

Penny selbst zu dem Video: „So einen Weihnachtswunsch gab es noch nie. Die letzten beiden Jahre haben uns alle an unsere Grenzen gebracht. Aber vor allem die Bedürfnisse von Jugendlichen sind lange zu k

urz gekommen. Um ihre Liebsten zu schützen, haben sie viele prägende Erfahrungen verpasst. Wir wünschen ihnen deshalb ein Stück ihrer Jugend zurück … “

Sehr gut gemacht, fast sogar subversiv. Und dennoch habe ich ein mulmiges Gefühl, weil hier der Kapitalismus („die Wirtschaft“) ein Versprechen einzulösen sich anschickt, was eminent in die Sphäre des Politischen gehört, wo dieses Versprechen noch nicht einmal mehr Thema ist. Ich bin kein Freund dieser Grenzverschiebungen. Sie schläfern ein. An der Tatsache, dass der Clip gut gemacht ist, ändert das aber nichts. (Markus Vahlefeld)