(David Berger) Ein besonderer Sessionsauftakt zum Karneval – am Vorabend ist der Prinz positiv auf Corona getestet worden, das Dreigestirn hat alle Auftritte abgesagt. Die Inzidenz liegt über 200 und die Stadt hat für Karnevalsfeiern 2G vorgeschrieben. Nur Geimpfte oder Genese haben Zutritt. Etliche Gaststätten haben nicht geöffnet, andere haben ihre Hygienekonzepte verschärft und geöffnet. An der Zülpicher Straße hat die Stadt Einlasskontrollen vorgenommen und die 2G-Regeln kontrolliert, nach denen dort gefeiert werden darf.“ -so der „Kölner Stadtanzeiger“ zu dem unten veröffentlichten Youtube-Video.

Ab sofort und ab Anfang kommender Woche führen – nach Hamburg – Berlin, Niedersachsen, Baden-Württemberg, Hessen und Sachsen das 2G-Modell ein. Das vollendet zwar die Umwandlung unseres Rechtsstaates in ein Impf-Apartheid-Regime, soll aber angeblich die Inzidenzen senken und einer Überlastung der Krankenhäuser vorbeugen.

In Zukunft leere Krankenhäuser in Köln?

Ob das funktioniert wird ein einmaliger Versuch in Köln zeigen. Dort hat OB Reker für heute, den 11.11., an dem im Rheinland traditionell der Karneval beginnt, einen eintägigen 2G-Apartheids-Karneval eingeführt. Hier ein Blick aufs muntere Treiben:

Angesichts der Tatsache, dass immer mehr Geimpfte auf Intensivstationen liegen, ein heiteres Experiment … Angesichts der Tatsache, dass immer mehr Geimpfte andere Geimpfte (auf G2-Evemnts) und Ungeimpfte anstecken, könnte man das Reker-Experiment wie dessen Teilnehmer auch schlicht verantwortungslos und egoistisch-asozial nennen.

