(Imad Karim) In seinem aktuellen Studiobeitrag befasst sich Imad Karim mit dem Kölner Muezzinruf und fragt über eine Online-Schaltung nach Kairo den Islamgelehrten Dr. Rashed, was er von der Entscheidung von Frau Reker, der Kölner OB hält. Interessante Antworten!

Der Islamtheologe Dr. Rashed beschreibt den Islam, also „seinen Islam“ als eine sehr friedliche und spirituelle Religion, die mit dem seit 1400 Jahren praktizierten Islam nichts gemeinsam habe. Ich persönlich glaube, dass Dr. Rashed in Wahrheit, viel humaner als sein Allah ist, auf den er sich beruft, aber mehr dazu in der Sendung und vor allem, man soll seine Interviewpartner nicht im Nachhinein beurteilen, denn das wäre, so wie ich den Beruf des Journalismus gelernt habe, unfair und unanständig.

Ich bin sehr gespannt, wie Sie die gesamte Sendung finden werden. Obwohl die Meldung über den „Kölner Muezzinruf“ mehr als 20 Tage alt ist, kann ich Ihnen erst heute meine Sendung präsentieren. Ich bin nicht so schnell, wie andere Kollegen, da ich nicht blogge, sondern klassisch und aufwendig produziere. Dennoch war es eine „Turboleistung“, was das Interview mit dem Imam betrifft.

Das auf Arabisch geführte Gespräch musste ich schnell übersetzen und es von zwei meiner lieben Kollegen, mit ihrem deutschen „Overvoice“ vertonen lassen. Danke an Jürgen Ströbele und Viktor Loginov für die Vertonung.

Ich freue mich, Ihr Feedback zu lesen und eine konstruktive Diskussion unter den Zuschauern verfolgen zu dürfen. Teilen Sie bitte diesen YouTube-Link und verbreiten Sie ihn weiter, wenn die Sendung Ihnen gefallen hat. Es wäre so schade, wenn sie trotz der aufwendigen Produktion von wenigen Menschen gesehen wird.

Wenn Sie wissen wollen, was der Satz „Ich bezeuge, es gibt keinen Gott außer Allah“ für einen Gläubigen bedeutet und wie muslimische Gelehrte diesen Satz deuten, dann suchen Sie in Google danach. Geben Sie diesen Satz in Arabisch ein: ماذا تعني جملة أشهد أن لا إله إلا الله؟

Damit fragen Sie auf Arabisch, was der Satz „Ich bezeuge, es gibt keinen Gott außer Allah“ bedeutet und Sie werden Antworten auf Arabisch erhalten, die Sie mittels Google-Übersetzer, in Deutsch übersetzen können.

Liebe Zuschauer, irgendwann sage ich in der Sendung, dass ich mich bei meiner Arbeit, auf den Duft der Freiheit berufe, den ich zum ersten Mal in Deutschland einatmen durfte, die Freiheit des Wortes und die des Geistes.