Merkel will noch stärkere Einschränkungen für Ungeimpfte

(David Berger) Obwohl u.a. die 2G-Regel für die erhöhten Inzidenzzahlen verantwortlich ist, will Merkel nun ihrem kompletten Versagen in der Coronakrise noch einmal vor ihrem Abgang die Krone aufsetzen: Sie fordert noch stärkere Einschränkungen für Ungeimpfte.

„Da guckt Michael Kretschmer verdutzt, als ihm dieser Arzt mitteilt, dass in seiner Klinik auf ITS rund die Hälfte und auf Normalstation die Mehrheit der Patienten geimpft ist. Geimpfte tragen einen nicht unerheblichen Teil zum Infektionsgeschehen bei.“ – so unser Tweet des Tages.

Da guckt Michael #Kretschmer verdutzt, als ihm dieser Arzt mitteilt, dass in seiner Klinik auf ITS rund die Hälfte und auf Normalstation die Mehrheit der Patienten geimpft ist. Geimpfte tragen einen nicht unerheblichen Teil zum Infektionsgeschehen bei. pic.twitter.com/HLWL0HSpaM — Salafinchen (@mortalhope1) November 2, 2021

Dazu passt Merkels jüngste Ankündigung, die ihrem Versagen in der Coronakrise sozusagen die Krone aufsetzt:

Merkel will die Maßnahmen für Ungeimpfte verschärfen

„Bundeskanzlerin Angel Merkel (CDU) hat angesichts steigender Infektionszahlen strengere Corona-Maßnahmen für Ungeimpfte angekündigt. Dies berichten mehrere Medien unter Berufung auf Informationen aus dem CDU-Vorstand. Merkel habe sich diesem gegenüber äußerst besorgt gezeigt.

Nach Angaben von n.tv und RTL will Merkel beispielsweise auf tägliche Tests für Ungeimpfte am Arbeitsplatz setzen. Auch Maßnahmen über das 2G-Modell hinaus seien denkbar. Eine offizielle Bestätigung für die Berichte gibt es bisher nicht.“ (Quelle)

