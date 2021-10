(David Berger) Im Anmeldeformular der Stadt Neuenrade (Sauerland, NRW) für die Hundesteuer können Hundehalter nun bei der Geschlechtsangabe auch „divers“ wählen oder „mit keine Angabe“ abwarten bis der Hund sich selbst für ein Geschlecht entschieden hat.

Deutschland ist weltweit für seine ordentliche Bürokratie bekannt, die dafür sorgt, dass alles das in Ordnung ist, worüber eine Akte angelegt wurde und was eine Bearbeitungsnummer besitzt. Das gilt selbstverständlich auch für die Haltung von Haustieren – von Filzläusen bis hin zu Krokodilen im Gartenteich. Ganz besonders natürlich für die Haltung von Hunden, für die auch eine Steuer erhoben wird.

Quotenregelung für Geschlechter bei Hundehaltung

Schon im Hinblick darauf, dass es unter einer Regierungsbildung unter Beteiligung der Grünen eine Quotenregelung für eine gleichmäßige Verteilung der Geschlechter bei der Hundehaltung geben könnte, wird bei der Anmeldung eines Hundes nun in ganz besonders fortschrittlichen Stadtverwaltungen auch das Geschlecht des anzumeldenden Haustieres erfragt. Zumindest in der schönen Stadt Neuenrade, die sich mit einem Wappen schmücken darf, in dem die Gottesmutter und Jungfrau Maria mit ihrem Sohn prangt.

(Foto: Hier dürfen Hunde auch divers sein – der wichtigste Bahnhof von Neuenrade © Asio otus, CC BY-SA 3.0, via Wikimedia Commons)

Deutschland, das größte Irrenhaus der Welt! Wie, um alles in der Welt, erklärt ein Hund, dass er „divers“ ist? (Erika Steinbach)

Wer nun glaubt, bei der Hundeanmeldung sei es mit Rüde oder „Weibchen“ getan, der hat schon hier die falsche, weil biologistische und daher im Ruch des Faschismus stehende Wortwahl im Kopf: Nein, der Hundehalter muss sich – nachdem er darüber lange mit seinem HundIn beraten hat – nun zwischen weiblich, männlich oder divers entscheiden. Sollte der Hundehalter abwarten wollen, ob sich der kleine Welbe nicht selbst für ein bestimmtes Geschlechte entscheiden wird – oder dieses zB nach einer Kastration wechseln möchte – kann man auch das Kästchen „keine Angabe“ wählen.

Heiße Rüden

Ich erzähle jetzt nicht, was unser unkastrierter Rüde in seinen „Flegeljahren“ von der Leine gelassen vermutlich bei seiner Anmeldung mit der Dame vom Amt versucht hätte – und zwar ganz unabhängig davon, ob wir ihn als genderfluid, divers, männlich oder weiblich dort eingetragen hätten. Stattdessen lassen wir mal alle Biologie hinter uns und bleiben ganz gendergläubig: Die Stadt Neuenrade hat erkannt, worum es heute wirklich geht und wie wir unsere Welt ein großes Stück besser machen: Wuff, wuff und herzlichen Glückwunsch ins Sauerland!

