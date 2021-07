Was ist los bei der #WerteUnion? Der am 29. Mai im ersten Wahlgang von der Mitgliederversammlung gewählte neue Vorsitzende Prof. Dr. Max Otte gibt Auskunft.

Max Otte betont die klare Bindung der WerteUnion an die CDU/CSU, an der er im Gegensatz zu einigen der ausgetretenen Funktionäre festhält. Diese Funktionäre, vor allem in Bayern und Baden-Württemberg, wollten die Bindung an die Union aufweichen. Der neue Vorstand der WerteUnion arbeitet harmonisch und dynamisch.

Neue Mitglieder

Es gab neben den Austritten auch etliche Eintritte neuer Mitglieder. Der neue Vorstand setzt Akzente und hat sich eindeutig in Sachen #Corona und #Lockdown positioniert. Die WerteUnion vertritt nahezu 4.000 Mitglieder aus CDU / CSU und ihren Unterorganisationen. Wahrscheinlich spricht die WerteUnion für ein Vielfaches davon, aber viele trauen sich im aktuellen Meinungsklima nicht, ihre Meinung offen zu sagen.

Wir werden Kurs halten: loyal zur Union, fest in der Sache. Auf Dauer wird die Union nicht um uns herumkommen! Mehr Infos: www.werteunion.info

