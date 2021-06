(David Berger) Wer die „Tagesschau“ mit Liveschaltung aus Würzburg nicht gesehen hat, der sollte sich den Leckerbissen nicht entgehen lassen: Ein mutiger Mann spricht aus, was ganz viele Menschen – nicht nur in Würzburg – denken. Aber bei ARD und ZDF bekommen wir nur Anweisungen, was wir zu denen haben.

***

Hier können Sie Philosophia Perennis unterstützen: Mit einem Klick über

PAYPAL

… oder auf klassische Weise per Überweisung:

IBAN: DE04 3002 0900 0803 6812 81

BIC: CMCIDEDD – Kontoname: David Berger – Betreff: PP