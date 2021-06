Ameen Sabbah: Gefängnisstrafe wegen Kritik an Palästinenserführung

(David Berger) Unser Foto der Woche kommt aus den Palästinensergebieten: Es zeigt den 22-jährigen Ameen Sabbah. Dieser trat gestern im von der Palästinensischen Autonomiebehörde kontrollierten Gefängnis von Jericho in den Hungerstreik. Er wird beschuldigt, palästinensische Führer in den sozialen Medien „beleidigt“ zu haben.

Auf sein Schicksal hat nun der israelische Filmemacher Khaled Abu Toameh hingewiesen.

Ameen Sabbah, 22, goes on hunger strike in the Palestinian Authority-controlled Jericho Prison. Accused of 'insulting' Palestinian leaders on social media. pic.twitter.com/2KIYeT3TqB

— Khaled Abu Toameh (@KhaledAbuToameh) June 22, 2021