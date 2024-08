Kathedrale von Nizza entfernt Ukraine-Altar

(David Berger) Im südfranzösischen Nizza, wo sich der Bischof seiner Kathedrale 2022 durch einen eigenen Ukraine-Altar (passenderweise in der Kapelle der Pieta) beim indirekten Waffensegnen gleichgeschalteter Kleriker beteiligte, hat man nun still und heimlich die Kriegspropaganda entsorgt.

Ist es Ihnen auch aufgefallen? Während im Jahr 2022 noch zahlreiche engagierte Bürger in Deutschland mit der dem Hissen der Ukraine-Flagge an Fenstern und Balkons ihre Kriegstüchtigkeit zeigen wollten, sieht man nun solche bellizistischen Glaubensbekenntnisse immer seltener.

Nur noch vor der CDU-Zentrale

Lediglich vor der CDU-Zentrale in Berlin (Foto l.) und auf dem Dach einiger öffentlicher Gebäude sowie Museen, die offensichtlich besonders dringen auf staatliche Zuschüsse angewiesen sind, weht noch immer die Fahne, die inzwischen für Kriegstreiberei durch Einseitigkeit und doppelte Standards steht.

Und auch im südfranzösischen Nizza, wo sich der Bischof seiner Kathedrale noch durch einen eigenen Ukraine-Altar (passenderweise in der Kapelle der Pieta) beim indirekten Waffensegnen gleichgeschalteter Kleriker beteiligte, hat man still und heimlich die Kriegspropaganda entsorgt. Auch die Friedensstifter, die Jesus in der Bergpredigt selig preist, können nun dort wieder mit reinem Gewissen die Gottesdienste besuchen. Unser Foto der Woche:

Vorher (April 2022)

Jetzt (August 2024)