Video aus Hamburg: Polizei auf erbarmungsloser Kinderjagd

Unser Tweet des Tages kommt einmal mehr aus der „neuen Normalität“. Es zeigt ein Video, das in Hamburg aufgenommen sein soll, auf dem Polizei mit einem Polizeiauto und daneben mit „Fußtruppen“ in für die Jugendlichen lebensgefährlichen Weise diese quer durch den Park jagt. Dabei scheinen deutlich mehr Polizisten im Einsatz als Jugendliche im Park anwesend.

Anscheinend haben sich die im Video zu sehenden JUgendlichen im Park getroffen und es kam durch die „Zusammenrottung“ (DDR-Gesetzbuch, Merkelzitat) zu einem Verstoß gegen die neuen Gebote der Corona-Diktatur.

„Ist das ein Internet-Gag oder wirklich passiert?“, fragt Jan Fleischhauer zu dem Video … Die unermüdlichen „Wenn ihr uns Geld gebt, sagen wir, dass eure Ansichten die Fakten sind“-Vereinen werden es uns sicher bald sagen …

Police chase in Hamburg after a 17-year-old kid met some friends in a park without wearing a mask. pic.twitter.com/fe3Cmt29GF

— Filipp Piatov (@fpiatov) February 26, 2021