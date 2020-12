(David Berger) Von einem 30 Jährigen Berliner COVID-Toten („30 Jahre“ ein „Kerl wie ein Baum“) spricht der Berliner Bürgermeisters, um Angst und Panik zu erzeugen. Doch der offizielle Lageberichtes des Senats kennt diesen Toten nicht.

Unser Tweet des Tages kommt von der Berliner AfD. Diese hat eine Entdeckung gemacht, die für den regierenden Bürgermeister Berlins, Michael Müller, sehr peinlich werden könnte. In dem Text der Fraktion heißt es:

„“30 Jahre“ ein „Kerl wie ein Baum“

„Ein 30 Jähriger COVID-Toter wird in einer Ansprache des Berliner Bürgermeisters genutzt, um Angst und Panik zu erzeugen. Das wäre schlimm, wenn es stimmt. Der offizielle Lageberichtes des Senats kennt diesen Toten nicht. Zum Glück! Die Frage ist: Wer lügt?“

Und weiter: „“30 Jahre“ ein „Kerl wie ein Baum“ ist im Krankenhaus an Corona verstorben. Die #AGH Rede des Berliner Bürgermeisters erzeugt Angst. Zum Glück gibt es in der 𝐨𝐟𝐟𝐢𝐳𝐢𝐞𝐥𝐥𝐞𝐧 Statistik NULL Tote in diesem Alter.“

"30 Jahre" ein "Kerl wie ein Baum“ ist im Krankenhaus an Corona verstorben.

Die #AGH Rede des Berliner Bürgermeisters erzeugt Angst. Zum Glück gibt es in der 𝐨𝐟𝐟𝐢𝐳𝐢𝐞𝐥𝐥𝐞𝐧 Statistik NULL Tote in diesem Alter.@MVallendar konfrontiert @regberlin mit seinen Fakenews. pic.twitter.com/GKYNFCumDq — AfD-Fraktion Berlin (@AfDFraktionAGH) December 10, 2020

***