Unser Tweet des Tages kommt von den „Ärzten für Aufklärung“: „Der Youtube Kanal von Prof. Dr. med #SucharitBhakdi wurde nun auch gelöscht! Nachdem die Kanäle von uns, KenFM und Rubikon ebenfalls gelöscht wurden, steht nun als der renommierte Mediziner mit seinen kritischen Fragen an die Regierenden, im Feuer der Zensur.“

Der Youtube Kanal von

Prof. Dr. med #SucharitBhakdi wurde nun auch gelöscht! Nachdem die Kanäle von uns, KenFM und Rubikon ebenfalls gelöscht wurden, steht nun als der renommierte Mediziner mit seinen kritischen Fragen an die Regierenden, im Feuer der Zensur. pic.twitter.com/qpPYVxs8aD — Ärzte für Aufklärung / ACU 2020 (@acu2020org) November 26, 2020

Angesichts der immer extremer werdenden Formen der Zensur und des Kampfes gegen jede auch noch so vorsichtige Kritik an der Corona-Lehre der Mächtigen drängt sich natürlich immer stärker der Verdacht auf, diese hätten etwas zu verbergen. Zensur und brachiales, gewalttätiges Vorgehen gegen Kritiker ist in den allermeisten Fällen ein Zeichen dafür, dass man Angst davor hat, die eigenen, aus Macht-Kalkül geborenen Lügen könnten auffliegen …

