Das sind die Bilder, die Ihnen weder die Öffentlich-Rechtlichen noch die Mainstreammedien von der vielleicht letzten großen Anti Lockdown-Demo in Deutschland zeigen werden. Unabhängig davon, wie man sich zu dem, was sich hier ereignet hat, positioniert: Starke Bilder eines Tages, der in die tragische Geschichte Deutschlands eingehen wird:

***

Sie wollen die Monokultur einer linken bis linksextremen Medienlandschaft verhindern? Dann unterstützen Sie bitte die die Arbeit von PP!

PAYPAL

… oder auf klassische Weise per Überweisung:

IBAN: DE04 3002 0900 0803 6812 81

BIC: CMCIDEDD – Kontoname: David Berger – Betreff: PP