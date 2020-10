Der gestrige Leserbrief des Monats hat große Resonanz bei unseren Lesern gefunden. Erwähnt wurde in dem Text auch die Rede von Trump über das Establishment, die Trump im Wahlkampf 2016 gehalten hat. Unser Leserbriefschreiber hat diese nun ins Deutsche übersetzt und wir dokumentieren sie hier, weil wir das gesagt nach wie vor für höchstaktuell halten. (DB)

Unserer Bewegung geht es darum, ein gescheitertes und korruptes politisches Establishment, mit einer Regierung zu ersetzen, die von euch, dem amerikanischen Volk kontrolliert wird. Das Washingtoner Establishment sowie die Finanz- und Medienunternehmen, die es finanzieren, existieren nur aus einem Grund: um sich selbst zu schützen und zu bereichern.

Bei dieser Wahl stehen Billionen von Dollar für das Establishment auf dem Spiel. Die, die in Washington Macht haben und die Lobbyisten verbünden sich mit Menschen, die nicht euer Wohl im Blick haben. Unsere Kampagne steht für eine echte, existenzielle Bedrohung, wie sie sie noch nicht zuvor gesehen haben.

Scheideweg in der Geschichte unserer Zivilisation

Hier geht es nicht nur um eine Wahl für vier Jahre. Dies ist ein Scheideweg in der Geschichte unserer Zivilisation, wo wir, das Volk entscheiden, ob wir die Kontrolle über unsere Regierung zurück erlangen. Das politische Establishment, welches versucht uns zu stoppen, ist dieselbe Gruppe, die verantwortlich ist für desaströse Handelsabkommen, massive, illegale Einwanderung, sowie für eine Wirtschafts- und Außenpolitik, die unser Land ausbluten ließ. Das politische Establishment brachte uns die Zerschlagung unserer Fabriken und unserer Jobs, da sie nach Mexiko, China und die ganze Welt ausgelagert werden.

Dies ist eine globale Machtstruktur, die für wirtschaftliche Entscheidungen verantwortlich ist, die unsere Arbeiter ausgeraubt haben, die unser Land seines Reichtums beraubt haben und die das Geld in die Taschen einer Handvoll von großen Unternehmen und politischen Organisationen gesteckt haben. Dies ist ein Kampf um das Überleben unserer Nation. Das wird unsere letzte Chance sein, sie zu retten.

Diese Wahl wird zeigen, ob wir eine freie Nation sind, oder ob wir nur die Illusion einer Demokratie haben, in Wirklichkeit aber von einer handvoll globaler Lobbyisten kontrolliert werden, die unser System manipulieren und unser System wird manipuliert. Das ist die Realität, Du weißt es, sie wissen es, ich weiß es und so ziemlich die ganze Welt weiß es.

Die Clinton-Maschinerie steht im Zentrum dieser Machtstruktur. Wir haben dies aus erster Hand in den Wikileaks-Dokumenten aus erster Hand gesehen, die beweisen, dass sich Hillary Clinton im Geheimen mit internationalen Banken trifft, um die Zerstörung der Souveränität der USA zu planen, damit diese globalen Finanzmächte, ihre Lobbyisten-Freunde und ihre Spender noch reicher werden. Ehrlich gesagt – sie sollte weg gesperrt werden.

Mainstream-Medien haben nichts mehr mit Journalismus zu tun

Die mächtigste Waffe, welche die Clintons einsetzen, sind die Mainstream-Medien, die Presse. Lasst es mich ganz klar sagen, die Mainstream-Medien in unserem Land haben nichts mehr mit Journalismus zu tun. Sie sind politische Interessenvertretungen und nichts anderes als irgendein Lobbyist oder ein Finanzgebilde mit einer politischen Agenda und diese Agenda ist nicht für euch, sondern für sie selbst.

Jeder, der sich ihrer Kontrolle widersetzt, wird als Sexist gebrandmarkt, als Rassist, als Ausländerfeind. Sie werden lügen, lügen, lügen und noch schlimmere Dinge tun. Sie werden tun, was immer nötig ist. Die Clintons sind Kriminelle, vergesst das nicht. Das ist gut dokumentiert. Das Establishment, das sie beschützt, nimmt teil an einer umfangreichen Vertuschung von weit gefächerten kriminellen Aktivitäten im Außenministerium und der Clinton-Stiftung um die Clintons an der Macht zu halten.

Sie wussten, dass sie jede Lüge gegen mich, meine Familie und meine Verwandten anbringen würden. Sie wussten, dass sie niemals aufhören würden um mich zu stoppen.

Ich wusste, dass sich das amerikanische Volk erheben würde

Nichtsdestotrotz fange ich freudig diese Schlingen und Pfeile für euch ab. Ich fange sie für unsere Bewegung ab, damit wir unser Land zurück bekommen können. Ich wusste, dass dieser Tag kommen würde. Es war nur eine Frage der Zeit. Und ich wusste, dass sich das amerikanische Volk erheben würde und für die Zukunft stimmen würde, das es verdient. Die Einzigen, die diese korrupte Maschinerie aufhalten können, seid ihr. Die einzige Kraft, die stark genug ist unser Land zu retten, sind wir. Das einzige Volk, das mutig genug ist, dieses korrupte Establishment abzuwählen, bist Du, amerikanisches Volk.

Unsere große Zivilisation ist an dem Punkt der Abrechnung angelangt. Ich müsste das nicht tun Leute, glaubt mir. Ich habe ein großartiges Unternehmen aufgebaut und ich hatte ein wunderbares Leben. Ich könnte zusammen mit meiner Familie die Früchte meines jahrelangen erfolgreichen Geschäftslebens genießen, anstatt durch diese absolute Horror-Show aus Lügen, Täuschungen und bösartigen Attacken zu gehen. Wer hätte sich das so vorstellen können?

Ich mache das, weil mir dieses Land so viel gegeben hat und ich spüre, dass ich an der Reihe bin, dem Land, welches ich liebe, etwas zurück zu geben. Ich mache dies für das Volk, für die Bewegung und wir werden dieses Land für euch zurückgewinnen und wir werden Amerika wieder großartig machen.

