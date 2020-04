Die CDU steigt wie Phönix aus der Asche auf, eine quasi vorösterliche Auferstehung. Hat sie das dem Coronavirus zu verdanken? Und/oder der Amtsverweserin im Kanzleramt Angelika Merkel? Eine Bestandsaufnahme von Albrecht Künstle.

Zur Einstimmung auf eine Erklärung, hier eine gestellte Situation in einer Apotheke, in Abwandlung des alten DDR-Witzes (über Nägel und Schrauben): Eine Kundin fragt, „haben Sie bitte eine Packung Mundschutz?“ Antwortet die Apothekerin, „Tut mir leid, aber keinen Mundschutz gibt’s gegenüber in der Drogerie, bei uns gibt’s nicht alle Medikamente.“

Dafür gibt es genügend Klopapier. Was aber gibt es eigentlich überhaupt noch?

Es gibt keinen Mundschutz für Jedermann

für Jedermann Es gibt keine Schutzmasken für Klinik- und Pflegepersonal

für Klinik- und Pflegepersonal Es gibt kaum jemand, der den Unterschied erklärt und wo, was nützlich ist

erklärt und wo, was nützlich ist Es gibt nicht genügend Desinfektionsmittel , nicht einmal in Einrichtungen

, nicht einmal in Einrichtungen Es gibt nicht genügend Schutzkleidung in Kliniken und Pflegeinrichtungen

in Kliniken und Pflegeinrichtungen Es gibt keine Corona- Tests für Menschen die andere nicht anstecken wollen

für Menschen die andere nicht anstecken wollen Es gibt nicht genügend Krankenhausbetten – trotz „zu viel Krankenhäuser“?

– trotz „zu viel Krankenhäuser“? Es gibt zu wenig offene Geschäfte zur Deckung des täglichen Bedarfs

zur Deckung des täglichen Bedarfs Es gibt keine offenen Recyclinghöfe , in der verordneten Freizeit werden sie gebraucht

, in der verordneten Freizeit werden sie gebraucht Es gibt selbst in den Verwaltungen kaum noch jemand, der arbeitet

kaum noch jemand, der arbeitet Es gibt keine Sicherheitsabstände in den öff. Verkehrsmitteln , weil sie zu voll sind

in den öff. , weil sie zu voll sind Es gibt zu wenig öffentliche Verkehrsmittel , weil die Fahrpläne gestrafft wurden

, weil die Fahrpläne gestrafft wurden Es gibt keine Erlaubnis mehr, sich zu zweit auf einer Bank mit anderen zu treffen

mehr, sich zu zweit auf einer Bank mit anderen zu treffen Es gibt keine Ferienwohnungen zu mieten, obwohl der Aufenthalt risikofrei wäre

zu mieten, obwohl der Aufenthalt risikofrei wäre Es gibt viele Lehrer , aber die Schulen werden leerer statt lehrreicher

, aber die werden leerer statt lehrreicher Es gibt keine Gottesdienste mehr, diese wurden trotz Religionsfreiheit verboten

mehr, diese wurden trotz Religionsfreiheit verboten Es gibt keine Beisetzungen mehr mit der üblichen Anteilnahme

mehr mit der üblichen Anteilnahme Es gibt keine Befragungen an der Grenze , woher jemand kommt, mit welchen Kontakten

, woher jemand kommt, mit welchen Kontakten Es gibt keine (kontaktlosen) Temperaturmessungen bei Einreisen, auch nicht bei Ärzten

bei Einreisen, auch nicht bei Ärzten Es gibt kein Verbot der Einreise von Leuten, die Asyl sagen können

Es gibt kaum Politiker die bereit sind, aus der Coronakrise in Fernost zu lernen

Warum macht denn jede Landesregierung was sie will?

Weil aus Berlin nicht frühzeitig etwas Brauchbares kommt. Es gibt Gründe genug, dieser Notstandsregierung das Misstrauen auszusprechen.

Merkel muss weg – alternativlos!