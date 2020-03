Linksfaschisten mit Schnappatmung: Aufregung besonders im „Antifa-Lager“: „Nazi-Sprache Xavier Naidoo schürt Hass auf Flüchtlinge“, twittert heute morgen Merkels wichtigste Informationsquelle „Antifa Zeckenbiss“. Und der unvermeidliche Ruprecht Polenz kommentiert auf dem Account der linksradikalen Infobörse: „Unglaublich!“

Update: RTL schmeißt Naidoo aus „DSDS“-Jury

„Xavier Naidoo wird zumindest in der nächsten Sendung nicht mehr Teil der „DSDS“-Jury sein.

„Xavier Naidoo ist nicht länger Teil der DSDS-Jury“: So titelte am Mittwochabend eine Breaking-News auf rtl.de. Wörtlich heißt es in dem kurzen Beitrag: „RTL distanziert sich in aller Form von den rassistischen Äußerungen und zieht jetzt die Konsequenz daraus: Xavier Naidoo ist nicht länger Teil der DSDS-Jury und wird ab Samstag, 14. März, nicht mehr am Jurypult sitzen.“ (Quelle)

Inzwichen gibt es auch eine Petitions-Aktion, die ein Rückgängigmachen des Rauswurfs fordert: Avaaz

Grund ist ein kurzes Amateurvideo des umstrittenen Musikers Xavier Naidoo, das derzeit heiß diskutiert wird, nachdem es der folgende Twitter-Account im Netz verbreitet hat:

T-online schreibt zu dem Video (neben den üblichen Empörungsphrasen): „Die Ursprungsquelle des Videos bleibt bislang unklar. Ob das Video also bereits zu einem früheren Zeitpunkt aufgenommen wurde und erst jetzt an die Öffentlichkeit geriet, ist noch zu klären.“

Georg Restle: „Es riecht nach Hanau“

Und schon ist die „Antifa“ da, die mit einem Shitstorm verhindern will, dass Naidoo bei RTL und Pro7 auftreten darf … Weit vorne mit dabei in diesem Spektrum ist auch der Staatsfunker Georg Restle: „Keine Bühne für Rassisten und geistige Brandstifter. Erst recht nicht nach Hanau, Halle, Kassel!“ kommentiert er das Video.

Meine Frage daraufhin an ihn: „Haben Sie sich bei den ganzen im TV auftretenden Hassrappern, die sich permanent antisemitisch, frauenfeindlich und homophob äußern, auch so klar positioniert? Und sie z.B. mit Kandel in Verbindung gebracht?“

Sie glauben doch nicht ernsthaft, ich würde Homophobie, Antisemitismus und Frauenhass tolerieren. Also distanzieren Sie sich von geistigen Brandstiftern wie Naidoo? Oder wollen Sie den Zusammenhang zu Halle oder Hanau nicht sehen? — Georg Restle (@georgrestle) March 11, 2020

Ganz brav hat bereits Pro7 reagiert und twittert: „Lieber Xavier Naidoo, mit Hass, Hetze und alternativen Fakten hat noch niemand eine Gesellschaft besser gemacht. Sie auch nicht.“ (Quelle)

TV: Kein Problem mit antisemitischen Hass-Rappern

Es gibt sicher einiges, was man in den Songs von Naidoo für problematisch halten wird. Aber in Zeiten, wo sich im TV antisemitische und frauenfeindliche Hass-Rapper die Türklinke in die Hand geben und dort den Mord an AfD-Politikern fordern, ist solche Aufregung nun schlicht bigott…

Und im Übrigen sei auf diese „Stellungnahme“ des Künstlers verwiesen:

