Derzeit steht – angesichts der schweren Krise der Union – ein Politiker wie Merz erneut im Mittelpunkt. Viele Liberalkonservative betrachten ihn derzeit als das kleinste Übel an der Spitze der Union. Umso erfreulicher, dass Friedrich Merz seine Zusage aufrecht erhält und beim „Forum Mittelstand“ am Donnerstag, den 13. Februar 2020 um 18.30 Uhr zum Thema „Was nun Deutschland? – (Aus-)Wege in eine gute Zukunft!“ sprechen wird.

Ort wird sein der große Saal im traditionsreichen Ballhaus Berlin in der Chausseestraße 102, 10115 Berlin-Mitte, Kooperationspartner der Sprecherrat der Mitarbeiterschaft der CDU/CSU-Bundestagsfraktion. nWegen des zu erwartenden Andrangs empfehle ich Ihnen frühzeitiges Erscheinen. Einlass ist ab 17.30 Uhr.

„Was nun Deutschland? – (Aus-)Wege in eine gute Zukunft!“

Folgender Ablauf erwartet Sie:

Begrüßung: Stefan Friedrich, Leiter Forum Mittelstand

Gregor Strabel, Sprecher Mitarbeiterschaft CDU/CSU-Bundestagsfraktion

Vortrag: Friedrich Merz „Was nun Deutschland? – (Aus-)Wege in eine gute Zukunft!“

Gesprächsmoderation: Nikolaus Harbusch, Chefreporter BILD

Möglichkeit für kurze Fragen

Spezialitäten aus dem Sauerland

Friedrich Merz steht zwei Stunden zur Verfügung. Anschließend wird DJ CUBY in alter Ballhaustradition zum Schwof auflegen. Zum Essen wird es Spezialitäten aus dem Sauerland geben. Wir lassen uns die Freiheit und gute Laune nicht widerspruchslos rauben!

Stefan Friedrich (Foto: l. – Beim zweijährigen Geburtstag von PP): „Zugleich möchte ich Sie schon jetzt auf unseren Vortragsabend am Donnerstag, den 20. Februar 2020 mit Norbert Tofall (FDP) zum Thema „Der geopolitische Konflikt zwischen den USA und China“ um 20 Uhr im Löwenbräu am Gendarmenmarkt, Leipziger Str. 65, 10117 Berlin hinweisen. Norbert F. Tofall ist Senior Research Anaylst des Flossbach von Storch Research Institutes, dem Think Tank der Flossbach von Storch AG. Gründungsdirektor ist der ehemalige Chefvolkswirt der Deutschen Bank Professor Thomas Mayer.“

Überparteilich, transatlantisch und bürgerlich-ordnungspolitisch

Das Forum Mittelstand versteht sich als überparteilich, transatlantisch und bürgerlich-ordnungspolitisch verortet. Es bekennt sich explizit zur westlichen Wertegemeinschaft und den Ideen der Freiburger Schule. In regelmäßigen Abständen finden Veranstaltungen zur kritischen Begleitung der Tagespolitik statt.

***

