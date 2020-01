In dieser Ausgabe von „Das Ganze Bild“ unterhalten sich Beatrix von Storch und Dr. Polleit unter anderem über die Grundlagen unseres Geldsystems. Geld: An diesem hängt ja fast alles, aber nur die Wenigsten wissen darüber Bescheid wissen. Geld: Was ist das überhaupt?

Eine wesentliche Rolle spielt im Gespräch der Zins, über dessen vielen Facetten gesprochen wird. Die Plünderung der Bürger durch das System der EZB bezeichnet Polleit als unethisch. Mit seinen anschaulichen und informativen Formulierungen bringt Dr. Polleit Licht ins Dunkel, da sich das Thema „Geldsystem“ oftmals nur „Eingeweihten“ und „Kundigen“ erschließt.

