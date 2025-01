Bargeldabschaffung: Von der Leyen treibt den Digitaleuro voran

EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen bewiest derzeit erneut, dass sie eine permanente Gefahr für Europa und seine Bürger ist. Bei allem, was derzeit in- und außerhalb der EU an Krisen zu bewältigen wäre, hat sie nichts Besseres zu tun, als den Kampf für den digitalen Euro und damit die Totalüberwachung sämtlicher Lebensbereiche der Bürger voranzutreiben. Gastbeitrag von Alexander Schwarz.

Zudem steckt hinter dem Plan der Wille der Europäischen Zentralbank (EZB), kleinere Banken wie Sparkassen und Genossenschaftsbanken zu vernichten. Ein Indiz dafür, dass dieses Vorhaben nun beschleunigt umgesetzt werden soll, ist die Ablösung des CDU-Europaabgeordneten Stefan Berger als Berichterstatter für den digitalen Euro. Berger gilt als Fürsprecher der kleineren Banken.

Schaffung des gläsernen Menschen

Mit Einführung des digitalen Euro soll jedem EU-Bürger ein Konto bei der EZB zugeteilt werden, wo sein Digitalgeld in einer Wallet deponiert ist. Die EZB hätte damit totalen Zugriff auf das Geld, der gesamte Zahlungsverkehr wäre vollkommen transparent. Die Bürger haben keinerlei Möglichkeit, anonyme Transaktionen durchzuführen. Als Vorwand muss der Kampf gegen Geldwäsche herhalten.

In Wahrheit geht es auch hier um die Schaffung des gläsernen Menschen. Wer gegen irgendwelche politischen Vorgaben verstößt, was sich an seinem Geldverkehr ablesen lässt, etwa beim „Klimaschutz“, kann über seine EZB-Wallet sanktioniert werden, indem der Zugriff auf das Digitalgeld eingeschränkt oder ganz gesperrt wird.

“Rasche Fortschritte” angemahnt

Zu viele Flugreisen, die Lektüre „falscher Medien“ oder das Posten unliebsamer Meinungen im Internet kann dann schnell dazu führen, dass die Eurokraten die finanziellen Daumenschrauben einsetzen. Zudem besteht die Gefahr, dass die Kunden ihre Einlagen bei kleineren Banken massenhaft abziehen, wenn der Digitaleuro eingeführt wird.

l Berger sich für die Interessen dieser Banken und die Erhaltung des Bargelds einsetzte, wurde er nun offenbar geschasst. Von der Leyen und EZB-Chefin Christine Lagarde sind sich über die Einführung des Digitaleuro einig. Den dafür zuständigen EU-Kommissar Valdis Dombrovskis hat von der Leyen bereits zu „raschen Fortschritten“ aufgefordert.

Das Ziel ist also klar: wie schon beim Zensurmonster “Digital Services Act” soll mit der digitalen Währung ein weiterer Schritt getan werden, um den totalitären Würgegriff der Politik um die Bürger noch enger zu ziehen. Die Abschaffung des Bargeldes ist -allen gegenteiligen Beteuerungen zum Trotz- dann nur noch eine Frage der Zeit. Das ist die dystopische Zukunft, die Europa bevorsteht und die der Freiheit endgültig ein Ende machen wird.

Erstveröffentlichung bei ansage.org.