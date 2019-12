Unser Tweet des Tages kommt von Prof. Jörg Meuthen … Wir denken, dass es vielen unserer Leser gestern Abend so gegangen ist wie dem AfD-Vorsitzenden. In diesem Sinne auch die kommen Festtage nichtgrünen Genuss und Freude an einem Leben, in dem Verbote und bigotte Moral nur eine kleine bzw. gar keine Rolle spielen!