Im Rahmen der Veranstaltung „AfD 2020 – Was bringt die Zukunft?“ am 16.11.2019 in Baden-Württemberg äußerte sich der stellvertretende AfD-Bundesvorsitzende Kay Gottschalk MdB auch zu den anstehenden Wahlen des Bundesvorstandes auf dem Bundesparteitag in Braunschweig.

Und das, was er sagt und vorhat, klingt sehr vernünftig! Anschauen!