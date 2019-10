Artikel teilen Facebook VK Twitter Pinterest WhatsApp Linkedin Tumblr Telegram Email Print

Um den Axtmord in Limburg ist es in Deutschland sehr schnell und wohl nicht ohne Nachhilfe mit Drohungen etc. sehr still geworden. Anders in der arabischen Welt, wo die Presse sehr ausführlich über die Tat, die Hintergründe, Täter und Opfer berichtet. Der bekannte Filmemacher Imad Karim hat die wichtigsten Erkenntnisse aus Hunderten arabischer Zeitungen zusammengetragen und übersetzt: Update 28.10.19, 15 h: Imad Karim bei Facebook gesperrt Imad Karim, der Übersetzer der Texte hat mir gerade eben mitgeteilt, dass er heute auf Facebook erneut für 30 Tage wegen dem Posten dieses Textes gesperrt wurde. Gleichzeitig sieht er auf anwaltlichem Weg keinerlei Chance, etwas gegen die Sperrung zu tun. Zumal er – so sein Schreiben – derzeit in Sachen einer Spendenaktion aus früheren Zeiten für einen Prozess mit Facebook gerichtlich gegen den Anwalt Steinhöfel vorgeht. Grausam geköpft Er soll drogenabhängig, gewalttätig und des Öfteren wegen schwerer Körperverletzung, nicht nur gegen seine Frau, sondern auch gegen seine eigene Mutter, aufgefallen sein Der Täter ist ein 34-Jahre alter Tunesier. Der Sohn einer tunesischen Gastarbeiterfamilie ist in Deutschland geboren und hier zur Schule gegangen. Er besitzt von Geburt an die deutsche Staatsangehörigkeit.

Sein Name wird hier mit „Imad Amdouni“, (könnte auch Emad Emadoni oder Emadaouni je nach Vokalisierung عماد عمدوني), angegeben.

Seine Familie stammt aus der kleinen bäuerisch geprägten tunesischen Stadt „Bou Salem“ (21.638 Einw.) im Gouvernement Jendouba. Er soll drogenabhängig, gewalttätig und des Öfteren wegen schwerer Körperverletzung, nicht nur gegen seine Frau, sondern auch gegen seine eigene Mutter, aufgefallen sein. Der mutmaßliche Täter soll seine Ehefrau kurz nach der Heirat angefangen haben, zu misshandeln, zu schlagen und mit dem Tod zu bedrohen.

Das 31. jährige Opfer, seine Ehefrau und die Mutter der beiden gemeinsamen Kinder ist (war) eine Tunesierin, die vor sechs Jahren mit einem Studienvisum nach Deutschland kam. Sie heißt (hieß) Muri (könnte Mori, Mouri oder Mawri, je nach Vokalisierung). Die beiden müssen kurz nach ihrer Ankunft geheiratet haben. Imad Karim meint dazu: Vielleicht war es mit dem „Visa-Studium“ eine geplante Sache.

Irgendwann konnte die junge Mütter die Misshandlungen ihres aggressiven Ehemanns nicht mehr ertragen, trennte sich von ihm, ließ sich scheiden und bekam das alleinige Sorgerecht für die beiden Kinder. Aus Angst vor seiner Rache lebte sie in einem Frauenhaus in Limburg, ca. 70 km. vom ehemaligen gemeinsamen Wohnort entfernt.

Irgendwann muss der Ehemann erfahren haben, dass seine Ehefrau mit den Kindern in Limburg lebt. Er lauerte ihr auf und wartete, bis sie das Haus verließ, die Kinder in den Kindergarten gebracht hatte und dann fuhr er sie um 08.30 Uhr mit seinem Auto mit 150 km/h an. Anschließend enthauptete er sie mit einem in seinem PKW mitgebrachten Axt. Arabische Medien veröffentlichen Bilder des Täters Einige arabische Medien veröffentlichten auch Bilder des Täters und seiner Frau: t24tn Die hier beschriebenen und ins Deutsche übersetzen Vorkommnisse und Umstände, sowie Namen und Näheres zu den Personen wurden vom tunesischen Außenministerium bereits offiziell bestätigt und bekanntgegeben. *** MIT EINEM KLICK KÖNNEN SIE DEN UNABHÄNGIGEN UND WIRKLICH FREIEN JOURNALISMUS VON PP UNTERSTÜTZEN: PAYPAL … oder auf Klassische Weise per Überweisung: IBAN: DE04 3002 0900 0803 6812 81

BIC: CMCIDEDD – Kontoname: David Berger – Betreff: PP

: require(/home/clients/df83f0e44c51b8dee7abe66523ff5e25/web/wp-content/plugins/td-composer/legacy/Newspaper): failed to open stream: Success inon line: require(/home/clients/df83f0e44c51b8dee7abe66523ff5e25/web/wp-content/plugins/td-composer/legacy/Newspaper): failed to open stream: No such device inon line: require(): Failed opening required '/home/clients/df83f0e44c51b8dee7abe66523ff5e25/web/wp-content/plugins/td-composer/legacy/Newspaper/' (include_path='.:/opt/php7.3/lib/php') inon line