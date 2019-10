Die Deutschlandtour der Bürgerbewegung Pax Europa zeigt eines deutlich: Die BPE hat sich zur schlagkräftigsten islamkritischen Organisation in Deutschland entwickelt. Statt sich in theoretischen Zirkeln zu verlieren und Pamphlete zu verfassen, verlässt die BPE die patriotische Filterblase und klärt Deutschland über den politischen Islam auf. Es wird höchste Zeit die BPE von liberal(-konservativer) und christlicher Seite zu verstärken. Ein Gastbeitrag von Achill Patras.

Stuttgart, Lahr, Kehl, Offenbach, Frankfurt, Karlsruhe, Mönchengladbach & Weimar. Die Liste der der in diesem Sommer von Pax Europa seit durchgeführten Aufklärungsveranstaltungen wird immer länger. Die Bürgerbewegung zeigt mit ihrer Deutschland-Tour ein beeindruckendes Durchhaltevermögen. Pax Europa hat sich in seinem langen Bestehen zur wichtigsten islamkritische Organisation in Deutschland entwickelt. Dies liegt nicht zuletzt an ihrem Frontman Michael Stürzenberger.

Stürzenberger – Geduldiger Aufklärer über den Politischen Islam

Der zwei Meter Hüne aus Bad Kissingen hat sich zum profiliertesten Islamkritiker Deutschland entwickelt. Und im Gegensatz zu manchen selbsternannten Strategen macht sich Stürzenberger auch die eigenen Hände schmutzig. Er ist sich nicht zu fein manchmal täglich und stundenlang auf deutschen Marktplätzen zu stehen und geduldig über den Politischen Islam aufzuklären. Er lässt sich dabei weder von Verdi-Trillerpfeifen, dem Glockengeläut naiver Pfarrer oder gewaltbereiten Muslims aus der Ruhe bringen.

Das eigentliche Wunder dabei ist, dass Stürzenberger in Hunderten Stunden verbaler und teilweiser körperlicher Attacken gegen ihn, nicht einmal selber ausfallend oder gar straffällig geworden ist. Seine politischen Gegner aus der radikalen Linken würden jede ungehaltene Reaktion gnadenlos gegen ihn verwenden. Aber es gibt einfach nichts. Dabei hat Stürzenberger wahrlich genug Feinde und diese kommen nicht nur von muslimischer, links- und ökoextremistischer Seite.

Auch Götz Kubitschek ist seit langem ein erklärter Gegner des Islamkritikers. So hat Kubitschek im Mai diesen Jahres Stürzenberger nicht nur gemeinsam mit David Berger als Vertreter des Vereins der freien Medien kritisiert. An diesem, leider sehr eskalierten Streit, soll sich hier nicht beteiligt werden. Allerdings wurde hier ein Konflikt wieder sichtbar, der sich bereits in den Jahren 2011 und 2012 auftat. Damals lieferte sich Stürzenberger mit Vertretern der Sezession eine verbale Auseinandersetzung, die sich im Wesentlichen um die Frage drehte, von welcher Gefahr Deutschland und Europa bedroht werde.

Nationalismus oder menschenrechtes-basierte Islamkritik?

Während Stürzenberger den Standpunkt vertritt Europas Freiheit sei durch den politischen Islam bedroht, sehen Kubitschek & Co vielmehr eine ethnische Bedrohung. Vereinfacht ausgedrückt sind für Stürzenberger alevitische Türken oder Exmuslime in die deutsche Gesellschaft integrierbar. Für die Theoretiker aus Schnellroda macht es dagegen keinen Unterschied, ob ein Katholik aus Mexiko oder ein syrischer Salafist nach Deutschland einwandert. Beide stellen eine ethnische Bruchlinie dar, die für diese Leute gleich bedrohlich ist. Zugespitzt formuliert wären dann aus gesellschaftspolitischer Perspektive der deutsche Filmemacher Imad Karim und Anis Amri gleich gefährlich.

Pax Europa ist dagegen die Organisation gewordene Islamkritik. Die postulierte Bruchlinie liegt dabei für Pax Europa nicht zwischen ethnischen Deutschen und dem Rest der Welt, sondern zwischen dem Rest der Welt und dem politischen Islam. Bei seinen öffentlichen Auftritten sucht Stürzenberger aktiv den Dialog mit Muslimen, Nicht-Muslimischen Migranten und versucht selbst Linke von den Gefahren des Islam zu überzeugen. Er argumentiert dabei immer auf Grundlage des Grundgesetzes und der freien Entfaltung der Persönlichkeit. Auch parteipolitisch lässt er sich nicht zuordnen, sondern verfolgt das erklärte Ziel Anhänger aller demokratischen Parteien von der Gefahr des politischen Islams zu überzeugen.

Nicht umsonst ist die Bürgerbewegung Pax Europa als gemeinnützig anerkannt. Es wird daher höchste Zeit, dass die BPE auch von liberal(-konservativen) sowie christlichen Kräften unterstützt wird. Erklärtes Ziel der BPE ist es, im Jahr 2020 das tausendstes Mitglied zu feiern. Das wäre sicherlich das mindeste. Denn falls sich im Deutschland des Jahres 2020 nicht mehr als 1000 demokratische Islamkritiker finden, die bereit sind in einen gemeinnützigen Verein, der ihre Interessen vertritt, einzutreten, dann sieht es für Deutschlands Zukunft wirklich düster aus.

***

MIT EINEM KLICK KÖNNEN SIE DEN UNABHÄNGIGEN UND WIRKLICH FREIEN JOURNALISMUS VON PP UNTERSTÜTZEN:

PAYPAL

… oder auf Klassische Weise per Überweisung:

IBAN: DE04 3002 0900 0803 6812 81

BIC: CMCIDEDD – Kontoname: David Berger – Betreff: PP

*****

Weitere Informationen:

Website der Bürgerbewegung Pax Europa

Youtube Video der Bürgerbewegung

Der sehenswerte Youtube-Kanal von Michael Stürzenberger finden Sie hier.