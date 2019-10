Es ist nun klar, dass der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan bereits vor zwei Jahren die Vernichtung der syrischen Kurden im Sinn hatte. Darüber hinaus sind seine Pläne dem US-Militär Anfang 2019 bekannt geworden und wurden Präsident Trump zu diesem Zeitpunkt übermittelt. Ein Gastbeitrag von Malcolm Lowe

Um seine Pläne zu verbergen, enthüllte Erdogan sie Schritt für Schritt, indem er zuerst geringere und dann immer höhere Anforderungen an das US-Militär stellte, denen Trump zustimmte – manchmal im Rahmen von Telefongesprächen mit Erdogan. So war Erdogan in der Lage, das US-Militär bis Januar 2019 zu täuschen und Trump bis zur aktuellen Invasion zu täuschen: Trump widersetzte sich entschieden gegenteiligen Ratschlägen des Militärs (und allen anderen).

Erdogan forderte zunächst nur die Beseitigung der kurdischen Milizen westlich des Euphrats. Dies war das erklärte Ziel seiner so genannten Operation Euphratschutzschild und Olivenzweig (die Vertreibung von Hunderttausenden von Kurden aus dem Afrin-Gebiet). Als er das erreicht hatte, begann er, eine türkisch kontrollierte „Sicherheitszone“ östlich des Flusses zu fordern, die 32 Kilometer tief sein sollte. Die USA reagierten mit Zustimmung zu gemeinsamen US-amerikanischen und türkischen Patrouillen in der Region. Erdogan forderte, dass die kurdischen Städte in der Region die Befestigungen abbauen sollten, die sie zur Verteidigung gegen den islamischen Staat (ISIS) errichtet hatten. Die Kurden stimmten zu, beruhigt vom US-Militär, dass dieser Schritt jede Ausrede für eine türkische Invasion beseitigen würde.

Schließlich, im Oktober 2019, bat Erdogan Trump in einem weiteren Telefonat, US-Truppen aus den Patrouillen zu entfernen, und Trump stimmte zu, da er glaubte, dass er durch Drohungen gegen die Türkei auf Twitter eine türkische Invasion verhindern könne. Die Invasion begann umgehend. Sie ist vielleicht jetzt zum Stillstand gekommen, nachdem die Kurden die Armee des Assad-Regimes eingeladen haben, sich im gesamten Nordosten Syriens bis an die irakische Grenze zu stationieren. Wenn ja, dann wird der Iran, der Erzfeind Amerikas, zu den Begünstigten gehören, der nun seine ersehnte Autobahn von Teheran nach Quneitra an der Grenze zu Israel kommen sieht.

Zeitplan für die Vernichtung

Für diesen Zeitplan gibt es keinen Bedarf an Dokumentation, die zu den in vielen Medien mehrfach berichteten Informationen verlinkt. Zu empfehlen sind jedoch insbesondere die Artikel von Seth Frantzman, der sowohl die Gegend als auch die führenden kurdischen Partisanen persönlich gut kennt.

September 2014-April 2015. Die kurdische Stadt und Region von Kobani wurden von ISIS-Streitkräften gestürmt, mit einer Flucht von 400.000 Kurden. Aber einer kurdischen Miliz, den Kurdischen Volksschutzeinheiten (YPG), gelang es (mit Unterstützung der US-Luftwaffe), ISIS zu vertreiben – wenn auch unter großen Verlusten und der Zerstörung des größten Teils der Stadt. Jetzt (Oktober 2019) hat die Türkei Kobani angegriffen und die Bewohner sind wieder geflohen.

Oktober 2017. Nach einer langen Kampagne eroberten die syrischen demokratischen Kräfte (SDF) – eine Koalition aus der YPG und anderen arabischen und christlichen Milizen – die ISIS-Hauptstadt Raqqa. In nachfolgenden Operationen eroberte die SDF alle anderen ISIS-Hochburgen und verhaftete Tausende von ISIS-Terroristen und ihre Familien. Etwa 11.000 Kurden opferten ihr Leben. Sie waren von der US-Luftwaffe und einer winzigen Bodentruppe von Spezialeinheiten der USA, französischen und britischen Streitkräfte unterstützt worden, die nur wenige Opfer erlitten. Die ganze Zeit über behauptete Erdogan jedoch, dass die SDF Terroristen seien, die so böse seien wie ISIS, und behauptete – ohne jeglichen Beweis – dass ihre YPG-Komponente gleichzeitig die Rebellion der Kurden in der Türkei anheize.

Januar-März 2018. Unterstützt von türkischer Luftwaffe, Artillerie und Rüstung eroberte die Free Syrian Army (FSA) – eine in der Türkei ausgebildete Miliz mit islamistischen Flüchtlingen – das Gebiet von Afrin, der Stadt am westlichsten Ende derjenigen Teile Syriens, in denen sich eine große kurdische Bevölkerung befindet. Seit 2012 war Afrin unter dem Schutz der YPG und später des SDF eine der wenigen friedlichen Enklaven während des schrecklichen Bürgerkriegs in Syrien. Die von der Türkei unterstützte Invasion hat nicht nur die SDF-Miliz, sondern schätzungsweise 400.000 zivile Kurden vertrieben. In ihren früheren Häusern siedelte die türkische Freie Syrische Armee gleichgesinnte islamistische Flüchtlinge, die vom syrischen Regime mit russischer Unterstützung aus Ost-Ghouta vertrieben worden waren, an. Die Neuankömmlinge führten ein hartes Scharia-Regime ein, das auch lokale Christen zur Flucht zwang. Dies war eine Generalprobe für die aktuelle türkische Offensive vom Oktober 2019.

April 2018. Präsident Trump kündigte seine Absicht an, alle US-Truppen aus Syrien abzuziehen. Sein eigener Verteidigungsminister James Mattis, seine persönlichen Berater und seine wichtigsten Unterstützer im Kongress, wie Senator Lindsey Graham, forderten ihn auf, zumindest zu warten. Ein Gatestone-Artikel fragte: „Ist Trump dabei, Obamas schlimmsten Fehler zu wiederholen?“ Er prognostizierte, dass das Ergebnis ein türkischer Versuch sein würde, die gesamte kurdische Präsenz in Syrien zu vernichten. Der Artikel fügte hinzu, dass der Iran, da er die türkische Operation in Afrin angeprangert hatte, durch seine Präsenz in Syrien das Land sein könnte, an das sich die Kurden zu ihrer Rettung wenden müssten. Die Hauptverbündeten der USA haben, um zu überleben, vielleicht keine andere Wahl, als sich an den Hauptgegner der USA zu wenden.

Dezember 2018. Die Türkei drohte, ihre Afrin-Operation in Manbij nahe dem Westufer des Euphrats zu wiederholen. Das US-Militär schwankte, wie es seine SDF-Verbündeten und die Kurden von Manbij schützen könnte. Es war dann überrascht und bestürzt, als die SDF die Armee des syrischen Regimes mit russischer Unterstützung aufforderte, ihre Stellungen zu übernehmen. Die Türkei hat ihre Pläne aufgegeben, aber heute droht sie Manbij wieder. Ein weiterer Gatestone-Artikel trug den Titel „Amerikas treue syrische kurdische Verbündete entkommen der Vernichtung – während die US-Streitkräfte im Irak mit der Ausweisung konfrontiert sind“. Er wies Trumps Behauptung zurück, er könne die Ereignisse in Syrien irgendwie über die US-Präsenz im Irak aus der Ferne kontrollieren; er stellte fest, dass gerade diese Präsenz aufgrund der lokalen Opposition dort jederzeit enden könnte, was zu einem Zusammenbruch der US-Politik im Nahen Osten führen würde. Trumps Behauptung wurde im Oktober 2019 unmittelbar widerlegt. Was einen Zusammenbruch der US-Politik betrifft, so deutet Trumps jüngster Tweet an, dass „die Türkei, Europa, Syrien, Iran, Irak, Russland und die Kurden nun die Situation herausfinden müssen“, dass es ihm egal ist.

Januar 2019. Nachdem Mattis als Verteidigungsminister wegen Trumps Syrienpolitik zurückgetreten war, kündigte Erdogan seine Absicht an, eine „Sicherheitszone“ von 32 Kilometern hinter der türkischen Grenze zu Syrien zu schaffen. Wie die Voice of America selbst am 23. Januar berichtete, war Erdogans Plan, drei Millionen oder mehr Flüchtlinge aus anderen Teilen Syriens in diese „Sicherheitszone“ umzusiedeln, die sich 20 Meilen tief nach Syrien erstreckt. Zwanzig Meilen mögen nicht viel klingen, aber – wie die VOA zu erwähnen vergaß – fast alle kurdischen Städte im Nordosten Syriens liegen in diesem Gebiet. (Die einzige bemerkenswerte Ausnahme ist Hasaka, das viele Kurden hat.) Erdogans Absicht, die kurdische Präsenz in diesem Gebiet zu vernichten und durch andere zu ersetzen, ist also zumindest seit Anfang 2019 manifest.

Oktober 2019. Von Erdogan in einem Telefongespräch am 6. Oktober gedrängt, beschloss Trump, die winzige Anzahl von US-Soldaten, die an den gemeinsamen US-amerikanischen und türkischen Patrouillen beteiligt waren (nicht mehr als 50), zur völligen Überraschung von (unter anderem) Verteidigungsminister Mark Enser und Jim Jeffrey, dem Sonderbeauftragten der Regierung für das Syrien-Engagement, abzuziehen. Die Türken invadierten rasch und benutzten die Freie Syrische Armee als Bodentruppe, unterstützt von Artillerie und Bombenangriffen aus der Luft. Kurdische Führer klagten, dass das US-Militär sie nicht nur im Stich gelassen, sondern sie daran gehindert habe, sich an Russland und das syrische Regime zu wenden (wie im Falle von Manbij). Dann konnten Hunderte von Häftlingen eines kurdisch geführten Gefangenenlagers für ISIS-Gefangene durch türkische Bombenangriffe in der Region oder durch einen Angriff der Freien Syrischen Armee entkommen (die Berichte unterscheiden sich). Als Enser erkannte, dass bald noch Tausende weitere ISIS-Gefangene frei herumlaufen könnten, evakuierte er hastig die restlichen etwa tausend US-Truppen in der Gegend. Nachdem dieses Hindernis ausgeräumt war, forderten die Kurden das syrische Regime auf, mit russischer Unterstützung zu Hilfe zu kommen. Es sollte gesagt werden, dass, so sehr viele Menschen Bashar Al-Assad, der für Massenmord verantwortlich ist, verabscheuen, man hofft, dass er die verlassenen amerikanischen Verbündeten wieder retten wird.

Impotente Tweets und republikanische Empörung

Dies ist das Paar Tweets, mit denen Trump dachte, dass er Erdogan von seinen völkermörderischen Plänen abschrecken könnte:

„Wie ich bereits deutlich gesagt habe, und nur um es zu wiederholen: Wenn die Türkei etwas tut, was ich in meiner großen und unvergleichlichen Weisheit für tabu halte, werde ich die Wirtschaft der Türkei völlig zerstören und auslöschen (das habe ich schon einmal getan!). Sie müssen zusammen mit Europa und anderen…..

„….auf die gefangenen ISIS-Kämpfer und Familien aufpassen. Die USA haben weit mehr getan, als irgendjemand hätte erwarten können, einschließlich der Einnahme von 100% des ISIS-Kalifats. Es ist jetzt an der Zeit, dass andere in der Region, einige von großem Reichtum, ihr eigenes Territorium schützen. DIE USA SIND GROß!“

Es ist kaum möglich, in diesen Tweets etwas zu finden, das keinen großen Zweifel aufkommen lässt. Man kann sich die Freude vorstellen, mit der Erdogan auf Twitter Verachtung für die Tweets zeigte und sich beeilte, seine sorgfältig ausgearbeiteten Pläne umzusetzen. Was „große und unübertroffene Weisheit“ betrifft, so bestätigten so viele von Trumps ehemaligen Beratern und Anhängern ihre Angst vor unübertroffener Torheit.

Die ISIS-Gefangenen haben bereits begonnen, sich zu befreien. Sie bestehen aus 11.000 Kämpfern und 70.000 Familienmitgliedern, die von Tausenden von SDF-Soldaten bewacht wurden. Diese SDF-Soldaten müssen nun ihre eigenen Häuser und Familien verteidigen. Wie wenig die US-Bodentruppen zur Gefangennahme des islamischen Kalifats beigetragen haben und wie groß die Opfer der syrischen Kurden waren, wurde bereits festgehalten. Die wohlhabenden Golf-Scheichtümer, in denen teilweise Ausländer 80% oder 90% der Bevölkerung ausmachen, werden vor dem Iran nur durch US-Basen geschützt. Saudi-Arabien, das über ein umfangreiches Militär verfügt, kämpft gegen die Houthis im Jemen. Und das Werfen der treuen kurdischen Verbündeten der USA vor die Hunde ist kein Beweis der Größe der USA.

Nachdem die Vergeblichkeit, Erdogan mit Tweets zu drohen, aufgeflogen war, redete Trump in einer Pressekonferenz, in der er versuchte, den Ruf der syrischen Kurden zu beschmutzen, indem er sich beschwerte, dass sie im Zweiten Weltkrieg nicht an den Landungen in der Normandie teilgenommen hätten. Was auch immer er über das heutige Syrien weiß oder nicht, er weiß nichts über Vichy Syrien, dem Regime der französischen Kollaborateure mit Deutschland, das Syrien nach dem Zusammenbruch Frankreichs 1940 regierte. Als britische Empire-Truppen in Syrien einmarschierten und das Vichy-Regime dort absetzten, hatten sie keine Mittel, es zu ersetzen, und erlaubten es so syrischen Politikern, die Unabhängigkeit zu erklären. Unter beiden syrischen Regimen hatte die kurdische Minderheit weder die Möglichkeit, noch die Ausbildung, noch eine sinnlose Einladung, in Europa zu kämpfen.

In derselben Pressekonferenz behauptete Trump verwirrt, die USA hätten in Syrien mit der PKK, einer kurdischen Terrororganisation in der Türkei, zusammengearbeitet – genau das, was Erdogan als Ausrede für seine Invasion vorgibt. Trump behauptete auch, die syrischen Kurden mit Waffen überschüttet zu haben, um sich zu verteidigen. Die Türkei setzt natürlich Panzer, Artillerie und Flugzeuge ein, auf die die Kurden keine Antwort haben.

Eine ganze Reihe von Trumps republikanischen Anhängern im Senat äußerten ihre Empörung über seine Entscheidung, angefangen mit Lindsey Graham („Betet für unsere kurdischen Verbündeten, die schamlos von der Trump-Regierung im Stich gelassen wurden“) und weiter mit Mitch McConnell, dem Mehrheitsführer des Senats, der bemerkte: „Wie wir während der Obama-Regierung auf die harte Tour gelernt haben, wird amerikanischen Interessen am besten durch Leadership gedient, nicht durch Rückzug oder Ausstieg.“ Sowohl sie als auch führende House-Republikaner beeilten sich, Sanktionen gegen die Türkei und Erdogan einzuführen.

Militärische Persönlichkeiten fügten ihre Kritik an Trump hinzu, beginnend mit James Mattis, aber auch Joseph Votel, dem General, der von März 2016 bis März 2019 das US-Zentralkommando leitete und die Zusammenarbeit mit den syrischen Kurden überwachte, und Vier-Sterne-Marine-General John Allen, der sagte, dass die Folgen von Trumps Entscheidung „völlig vorhersehbar“ seien, und:

„An Trumps Händen klebt Blut, weil er unsere kurdischen Verbündeten im Stich gelassen hat. Ich sagte, es würde Blut geben, aber ich hätte mir dieses Ergebnis nicht vorstellen können. Es bestand keine Chance, dass Erdogan sein Versprechen halten würde, und die von der Türkei unterstützten Milizen führen derzeit eine umfassende ethnische Säuberung durch. Das passiert, wenn Trump seinem Instinkt folgt und wegen seiner Ausrichtung auf Autokraten.“

Das sind kürzlich pensionierte leitende Offiziere. Füge ihnen eine Reihe von Nachrichten hinzu, die von Jennifer Griffin, die vor Ort berichtet, von einem aktiven Special Ops Offizier (dessen Namen sie offensichtlich nicht preisgeben konnte) an sie weitergeleitet wurden. Dies war einer der tausend US-Armeeangehörigen, die, wie wir gesehen haben, plötzlich aus dem Gebiet abgezogen werden mussten:

„Ich schäme mich zum ersten Mal in meiner Karriere. Die Türkei tut nicht, was sie zugesagt hat. Es ist schrecklich. Wir haben jede einzelne Sicherheitsvereinbarung erfüllt. Die Kurden haben jede einzelne Vereinbarung eingehalten. Es gab KEINE Bedrohung für die Türken – KEINE – von dieser Seite der Grenze aus. Das ist Wahnsinn. Ich weiß nicht, was sie Grausamkeiten nennen, aber sie geschehen. (Trump) versteht das Problem nicht. Er versteht nicht, welche Auswirkungen das hat. Erdogan ist ein Islamist, kein besonnener Schauspieler. Die Kurden sind dem westlichen Denken im Nahen Osten so nahe wie überhaupt jemand. Es ist eine Schande. Es ist schrecklich. Das hilft dem Kampf gegen ISIS nicht weiter. Viele [von den ISIS-Häftlingen] werden in den nächsten Tagen und Wochen frei sein.“

Auch evangelische Christen, die bisher zu den stärksten Unterstützern von Trump gehörten, sind bestürzt. Dazu gehören Mike Huckabee, Pat Robertson (Trump ist „in Gefahr, das Mandat des Himmels zu verlieren“), John Stonestreet und Tony Perkins. Ihre Sorge spiegelt die Botschaften syrischer Christen in den kurdischen Gebieten wider:

„Es ist sehr wahrscheinlich, dass der amerikanische Rückzug aus der Region zum Aussterben des Christentums in der Region führt.“

„Die Türkei will uns töten und zerstören und den Völkermord an unserem Volk beenden.“

„Das türkische Regime basiert auf bewaffneten extremistischen und radikalen Gruppen, die Verbrechen gegen Zivilisten und die Menschlichkeit begehen. Solche Bedrohungen gefährden das Leben der syrischen Bevölkerung in der Region.“

Nun zu Fox News, auf das sich Trump mehr als die meisten anderen für eine faire und genaue Berichterstattung verlassen hat. Wie hat Fox News also reagiert?

Ein Blick über die Reaktionen auf Trumps Entscheidung im Meinungsteil zeigt folgendes (in der Reihenfolge des Auftritts):

Tucker Carlson („Empörung über Trump’s Syrien-Entscheidung zeigt Washingtons perverse Prioritäten“)

James Carafano („Ist es Trump ernst mit Syrien? Hier ist, was Sie sich immer merken müssen“)

Marc Thiessen („Trumps Aufgabe der Kurden ist ein Rezept für endlosen Krieg, keine Strategie, um einen zu beenden“).

Jim Hanson („Um den Kampf zwischen der Türkei und den Kurden in Syrien einzustellen und die Rückkehr von ISIS zu verhindern, müssen die USA DIES tun“).

Nur schon die Überschriften von Thiessens Artikel zeigen, dass er mit Trumps Weisheit im Widerspruch steht. Carlson hielt fest, während er Trump Verteidigte:

„Wir würden Ihnen gerne sagen, dass es nur die Linken-Hacks auf CNN waren, die verlangt haben, dass wir für immer in Syrien bleiben. Aber leider war es nicht so. Nicht einmal annähernd. Eine Tonne Republikaner auf dem Capitol Hill wiesen auf genau dasselbe hin.“

Carafano fragte: „Die Frage ist also, bedroht die türkische Operation, wenn sie in der Art und Weise durchgeführt wird, wie die türkische Regierung behauptet, eines der US-Interessen in Syrien?“ und antwortete mit „Vermutlich nicht“. (In der Zwischenzeit glaubt Trump natürlich selbst nicht, dass die Operation „so durchgeführt wird, wie es die türkische Regierung behauptet“.)

Hansons „DIESES“ besteht darin, einen Waffenstillstand, Sanktionen gegen die Türkei, Flüchtlingslager für die flüchtenden Kurden, die Durchsetzung von Flugverbots- und Fahrverbotszonen gegen die Türkei in Syrien und die „Genehmigung einer Resolution des UNO-Sicherheitsrates zur Verurteilung der Kriegsverbrechen und der ethnischen Säuberung der Türkei“ zu fordern. Aber er besteht auch darauf: „Die Türkei ist Amerikas NATO-Verbündeter, und wenn wir gezwungen sind, zwischen den Kurden und der Türkei zu wählen, müssen wir uns an die Seite der Türkei stellen.“ Offensichtlich ist Hanson ratlos und bittet die USA, sich sowohl stark auf die Türkei als auch auf ihre andere Seite zu stützen.

MIT EINEM KLICK KÖNNEN SIE DEN UNABHÄNGIGEN UND WIRKLICH FREIEN JOURNALISMUS VON PP UNTERSTÜTZEN:PAYPAL … oder auf Klassische Weise per Überweisung: IBAN: DE04 3002 0900 0803 6812 81

BIC: CMCIDEDD – Kontoname: David Berger – Betreff: PP

Der bekannte Jurist Andrew McCarthy hat Verständnis für Trumps Wunsch, ferne Kriege aufzugeben. Doch sein Schwerpunkt liegt woanders: Festhaltend, dass es ältere Republikaner sind, die jetzt wütend sind auf Trump, fuhr er fort:

„Durch die Versetzung einiger Dutzend amerikanischer Truppen in Syrien half der Präsident einer türkischen Invasion des von den Kurden besetzten Territoriums…“

„Es gibt Wut über Trumps Entscheidung. Es ist Wut über eine politische Entscheidung, nicht über hohe Verbrechen und Vergehen. Nur die blindesten Wütenden können an der Rechtmäßigkeit der Verschiebung der US-Soldaten durch den Oberbefehlshaber zweifeln, obwohl sie den türkischen Weg durch die Kurden unvermeidlich machten… Was zählt, ist, dass Präsident Trump seine Unterstützung unter den Republikanern des Senats beschädigt hat. Wie schlimm, wird sich zeigen.“

Trump hat in seiner „unübertroffenen Weisheit“ keinen Makel anerkannt, sondern verunglimpft jeden, angefangen bei den mutigen syrischen Kurden selbst, die seine Weisheit in Frage stellen.

**

Malcolm Lowe ist ein walisischer Gelehrter, der sich auf griechische Philosophie, das Neue Testament und christlich-jüdische Beziehungen spezialisiert hat. Sein Beitrag erschien zuerst bei Gatestone Institut. Übersetzung Daniel Heiniger.