Wer das größere Messer hat, gewinnt – zumindest in Gesellschaften, die von Messerkämpfen geprägt sind. So etwa in Berlin, wo ein 59-Jähriger Späti-Inhaber von einem Mann mit Messer bedroht wurde und daraufhin diesen mit einem noch größeren Dönermesser verjagte.

Ein mutmaßlicher Räuber in Tempelhof ergriff in der vergangenen Nacht die Flucht, als sein auserwähltes Opfer plötzlich selbst ein Messer zog. Nach derzeitigen Erkenntnissen soll der Unbekannte gegen 23.30 Uhr ein Spätkaufgeschäft in der Friedrich-Karl-Straße betreten und von dem 59 Jahre alten Inhaber Bargeld gefordert haben, während er ihn mit einem Messer bedrohte.

Der Bedrohte holte jedoch seinerseits ein Dönermesser hervor, was den jungen Mann offenbar so sehr verschreckte, dass dieser ohne Beute die Flucht ergriff. Die Kriminalpolizei ermittelt.