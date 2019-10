Unser Tweet des Tages kommt vom bekannten MiddleEastResearch-Forum. Dieses hat soeben enthüllt:

„Eine #Nazi-Telegramseite veröffentlichte den Livestream des Täters vom Angriff in #Halle in #Deutschland! Wir sind die allerersten, die dies offiziell außerhalb des #Nazi-Telegrams melden und das Motiv des Angriffs als politischen #rechtsgerichteten #Terror nachweisen können.“

#Exclusive #News: A #Nazi telegram page published the livestream of the perpetrator from the attack in #Halle in #Germany! We're the very first to officially report this outside of #Nazi telegram AND to verify the motive of the attack as political #right-wing #terror. pic.twitter.com/CIgnqCaMJe

— MiddleEastResearch (@research_east) October 9, 2019