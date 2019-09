In Deutschland wir so viel über rechten Hass geredet, dass linker Hass fast schon eine Art stumme Akzeptanz erfährt. „Napalm auf Sachsen“, „Bomben auf Dresden“, Aufruf zum Mord an „Nazis“ – solche Sprüche werden immer hoffähiger, die Justiz drückt hier immer öfter ein Auge zu. Links motivierte Kriminalität wird zu Kunst uminterpretiert… Neverforgetniki kommentiert:

