View this post on Instagram

EILMELDUNG, bitte so oft wie nur möglich teilen! Mein Kanal Neverforgetniki mit über 72.000 Abonnenten wurde von YouTube wegen "Hassrede" gelöscht. Ich hatte keine Strikes oder Verwarnungen. Das ist ZENSUR! Es scheint, dass die Meinungsfreiheit in Deutschland auf dem Spiel, steht, wenn auch moderate Stimmen mundtot gemacht werden sollen. Ich habe immer nur Kritik geübt und mich von jeder Art von Extremismus und Gewalt distanziert. Vielleicht ist es kein Zufall, dass der letzte Beitrag in meinem Kanal eine kritische Auseinandersetzung mit Greta Thunberg war. Der jungen Frau also, die erst kürzlich dafür kritisiert wurde, dass sie auf einer Veranstaltung die Journalisten aussperren wollte. Ich werde mich definitiv nicht mundtot machen lassen. Ich werde rechtlich gegen diese Entscheidung von YouTube vorgehen und habe dafür den besten Anwalt auf diesem Gebiet beauftragt: Joachim Nikolaus Steinhöfel Einen Widerspruch gegen die Löschung haben wir schon eingelegt und werden gegen YouTube klagen, wenn der Kanal nicht noch in dieser Woche innerhalb der von uns gesetzten Frist wieder hergestellt wird. Ich bitte euch von ganzem Herzen, seine Arbeit für die Meinungsfreiheit finanziell zu unterstützen. Anders ist es mir nicht möglich, gegen YouTube einen Prozess zu führen. Ich danke jedem einzelnen, der die Initiative „Meinungsfreiheit im Netz“ unterstützt, die auch mir in meinem Fall zur Seite steht. https://meinungsfreiheit.steinhoefel.de/ueber/