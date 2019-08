Bald wird das Strohfeuer der Migrations-Gewinne abgebrannt sein, im nächsten Jahr wird wirtschaftliches und soziales „Heulen und Zähneknirschen“ anstehen. Die Frage wird sich stellen, wer wird dann gehen müssen, die zuletzt kamen oder die schon länger hier arbeiten und wohnen. Ein Gastbeitrag von Albrecht Künstle

Nun wird meine These, wonach der Massenimport von Menschen eine zusätzliche Wirtschaftsbelebung auslöste, leider nur als Strohfeuer, von einem Ökonomen bestätigt. Dazu siehe (englisch)

Daniel Wild: There's a massive disconnect between what we're being told by the political class and lived experiences of the average person.

We've had 20 straight years of unbroken economic growth, but per capita growth has gone backwards.

MORE: https://t.co/ykweMevBOK #Credlin pic.twitter.com/6GCobsInC4

— Sky News Australia (@SkyNewsAust) August 2, 2019