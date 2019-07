Mit der Veröffentlichung eines Phantombildes und einer Videosequenz aus einer Überwachungskamera suchen die Ermittler des Landeskriminalamtes Berlin nach einem bisher unbekannten Mann mit „südländischem Aussehen“.

Er steht im dringenden Verdacht, am 18. Mai 2019 gegen 15 Uhr eine 48-jährige Frau an ihrem Arbeitsplatz in der Ahrensfelder Chaussee aufgesucht und unter Einsatz hoher körperlicher Gewalt zu sexuellen Handlungen gezwungen zu haben.

Der Täter entfernte sich anschließend über das angrenzende Tankstellengelände.

Der Mann wird wie folgt beschrieben:

etwa 25 bis 35 Jahre alt

ca. 170 cm groß

südländisches Aussehen

er trug zur Tatzeit schwarze Haare, an den Seiten kurz geschnitten, oben lang und nach hinten gegelt

Im Zusammenhang mit der Tat hat die Kriminalpolizei folgende Fragen:

Wer kann Angaben zur Identität des Tatverdächtigen beziehungsweise seinem Aufenthaltsort machen?

Wer kann weitere sachdienliche Angaben machen?

Hinweise nimmt das Fachkommissariat für Sexualdelikte beim Landeskriminalamt Berlin in der Keithstraße 30 in 10787 Berlin-Tiergarten unter der Telefonnummer (030) 4664-913402, per E-Mail oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.