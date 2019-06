Man möchte sich in Grund und Boden schämen: Da fliegen Veteranen zum 70. Jubiläum der Luftbrücke in ihren altehrwürdigen Rosinenbombern, mit denen sie 1949 in fast einer Viertelmillion Einzeleinsätzen dem abgeschnittenen Westteil Berlins das Überleben gesichert hatten, 7000 Kilometer weit von den USA nach Deutschland, um noch einmal an den Schauplatz ihrer Heldentaten zurückzukehren – und die rot-rot-grüne Berliner Regierung versagt ihnen die Landerechte. Ein Kommentar von Daniel Matissek

Die heute teilweise 98 Jahre alten Piloten waren es, die die damals in sozialistischer Umklammerung bangenden Berliner vor dem sicheren Hungertod bewahrten; zum Dank dafür zeigen ihnen heute die Sozialisten im Roten Rathaus den Mittelfinger. In Deutschlands marodester und unfähigster Stadt klappt üblicherweise fast nichts – Flughafendesaster, umgekippte No-Go-Areale in der Hand von Clans oder afrikanischen Drogendealern, von der Politik kaputtgesparte und -sabotierte Polizei, kollabierende Justiz – doch wenn es darum geht, das Gedenken an einen der großen identitätsstiftenden Gründungsmythen der Bundesrepublik zu verhindern, funktioniert der Apparat plötzlich. So wie die Berliner Stadtregierung ja auch ganz unbürokratisch-pragmatisch aktiv wird, wenn wieder einmal israel- und judenverhetzende Hassdemos von Palästinensern im öffentlichen Raum zu genehmigen sind.

Statt Landeplatz für Rosinenbomber „sichere Häfen“ für Boat People