Ein Gastbeitrag von Marcel Goldammer

Wie die Historikerin und Hochstaplerin Marie Sophie Hingst (31) mit ihrem christlich-deutschen Namen und ihrer öko-deutschen Unfrisur jahrelang Medien und Öffentlichkeit, ja zeitweise sogar die Shoa-Gedenktstätte Yad Vashem mit ihrer erfundenen jüdischen Identität, Holocaust-Familiengeschichte und diversen Charity-Wolkenschlössern täuschen konnte, gibt nun vielen ein Rätsel auf. Mir nicht.

In der Unrühmlichsten aller Zeiten brüsteten sich manche Deutsche damit, sie könnten angeblich Juden riechen. Nun, nach gelungener Entnazifizierung und jahrzehntelanger Umerziehung zum reinrassigen, klimaneutralen Gutmenschen, scheint den Deutschen der Geruchssinn sogar für eine Volksgenossin der Untergattung “Kraeuterhexis maerchentantensis” abhanden gekommen zu sein.

Keine Amnesie

Als ich vor weit über einem Jahrzehnt, als jungendlicher Mann nach Jahren des Lernens und Lebens mit der Jüdischen Gemeinde und nach einer nicht ganz unblutigen Beschneidung im Jüdischen Krankenhaus von Berlin, nach Ansicht meines Rabbiners nun so weit war endlich zum Judentum überzutreten, freute ich mich auf den “Giur”, wie ein Schneekönig.

So stand ich dann eines kühlen Herbstmorgens nach einer ausführlichen Befragung meiner Motive und einer nachsichtigen Überprüfung meines theologischen Wissen nackert und gschamig vor 4 reifen Rabbinern im Keller einer Synagoge und stieg in das jüdische Ritualbad, die Mikwe, gespeist von “lebendigem” Regen- und Grundwasser.

Wie es der Brauch verlangt, tauchte ich dreimal komplett unter, sprach ein Gebet und war nun offiziell Teil der Israelitischen Glaubensgemeinschaft. Glücklicherweise erlitt ich keine Amnesie, durch die ich die Kindheitsgeschichten von meiner Oma und meinem Opa über ihre Zeit bei Hitler-Jugend und BDM vergessen hätte.

Fräulein Hingst und Frau Merkel

Ich verfiel auch nicht der Hybris zu glauben, dass sich dadurch meine Mitgliedschaft in der Schicksalsgemeinschaft des Deutschen Volkes erledigt hätte oder dass ich nun von einer Art nicht vererbbaren Generationenschuld befreit sei. Und schon gar nicht überfiel mich die obszöne Anmaßung, dass ich per Ritualbad und Übertritts-Urkunde plötzlich in die historische Opfergemeinschaft der 6 Millionen ermordeten Juden des Holocaust eingetreten wäre.

Jedoch fühlte ich mich von da an mehr denn je verpflichtet dem Jüdischen Volk zu dienen, seinen Nutzen zu mehren, Schaden von ihm abzuwenden, die Bibel und die Gesetze des abrahamitischen Bundes zu wahren und zu verteidigen. So oder so ähnlich wünschte ich es mir heutzutage auch für Deutschland von der Bundeskanzlerin. Genau das Gegenteil hat das evangelische Fräulein Hingst, die nie konvertiert ist, bewirkt, genau das Gegenteil bewirkt Frau Merkel seit 2015.

Ein Grund, warum ich überhaupt nicht überrascht bin von dem taktlosen Verhalten des schlecht frisierten Flunkermariechens ist, weil mir während meines Religionsunterrichts im “fliegenden Klassenzimmer” des Rabbiners so manch Gestörte auf esoterischsten Selbstfindungstripps über den Weg gelaufen ist, von denen glücklicherweise keine den Weg in den Keller der Synagoge zur “Mikwe” gefunden hat.

Fräulein Hingst, trotz biodeutscher Abstammung, hat sicher nicht die olfaktorische Fähigkeit Juden zu riechen, war aber wohl clever genug zu wissen, dass die meisten Rabbiner ein gutes Gespür für psychisch auffällige Schuldkult-Trullas im Ökolook haben, deren nostalgisch-verklärter Philo-Semitismus zum Himmel stinkt.

„Bloggerin des Jahres” und „Future of Europe“

Ein weiterer Grund, warum es für die ausgebuffte Trophäensammlerin aus Wittenberg Preise wie “Bloggerin des Jahres” und „Future of Europe“ zu gewinnen gab, liegt im Deutschsein und der tendenziell schädlichen Abneigung vieler Deutscher gegen sich selbst und dem Nicht-Hinterfragen von “Political Correctness” und ihren Autoritäten (Politiker, Lehrer, Journalisten, Pfarrer). Aus dem Blickwinkel meiner gelungenen Einwanderung und Integration im modernen Staat Israel bedarf es hier in Deutschland dringend einer nationalen Therapie!

Denn wenn ich in einer Schicksalsgemeinschaft oder im metaphorischen Sinne, einer großen Familie lebe, in der ich mich selbst und meine Nächsten ob der baren Abstammung nicht ausstehen kann, kommt langfristig nichts Gutes dabei heraus. Dieser Auto-Rassismus endet in einer gespaltenen Persönlichkeit der Gesellschaft und manchmal auch in Mord und Totschlag – vor allem wenn es um die zeitweilige Ausnahme oder gar Integration (verhaltensauffälliger) neuer Mitglieder in diese “unglückliche Familie” geht.

Bundesverdienstkreuz mit Greta Thunberg erhalten

Im Fall von Fräulein Hingst fehlte eigentlich nur noch, dass ihr Claas Relotius eine Dornenkrone aufgesetzt hätte und sie wäre blutverschmiert mit ihrem selbstaufgebundenen Kreuz vom alten Augustiner-Kloster zum Bahnhof der Lutherstadt Wittenberg auf Knien gerobbt, um dann mit 100% Ökostrom nach Berlin zu reisen und dort das Bundesverdienstkreuz mit Greta Thunberg zu erhalten.

Nein – zum Glück kamen gewissenhafte Ahnenforscher und Archivare, die Ungereimtheiten in den Schwindelbiografien auf ihrem Blog entdeckten, diese nachprüften und ihr angeblich existierendes indisches Waisenhaus, die frei erfundenen Holocaust-Biographien aller ihrer Urgroßeltern, den Sexualkunde-Unterricht für syrische Flüchtlinge, ja ihren gesamten Lügenturm zu Babylon, mit dem Sie engelsgleich dem Herrn im Himmel so nah sein wollte, komplett einstürzen ließen.

Eine ihrer einzigen und tatsächlich geleisteten Gutmensch-Taten dürfte ihr Engagement für den damals zu Unrecht in türkischer Haft sitzenden Journalisten Deniz Yücel sein, welcher mit Sätzen wie: „Der baldige Abgang der Deutschen ist Völkersterben von seiner schönsten Seite. Mit den Deutschen gehen nur Dinge verloren, die keiner vermissen wird.“, wohl aus ihrer von deutschem Selbsthass und imaginärem Opfer-Narzissmus geplagten Seele spricht.

Nützliches Kuckucksei für Antisemiten, Holocaust-Leugner und Israel-Hasser

Dem jüdischen Volk und den jüdischen Deutschen im besonderen hat Fräulein Hingst mit ihrer arglistigen Täuschung geschadet. Es ist nicht so, als sei jüdisches Leben in Deutschland seit 2015, mit dem Einfall von über einer Million meist antisemitisch sozialisierter und überdurchschnittlich gewaltaffiner Migranten und Flüchtlinge sicherer geworden. Im Gegenteil. Suzanna F. (i.sel.A.), das 14-jährige jüdische Mädchen aus Mainz, welches vom muslimisch-irakischen Flüchtling B. zuerst erwürgt und dann tot vergewaltigt wurde, ist uns allen noch in bleibender Erinnerung. Marie Sophie Hingst machte sich aus Eigennutz zum nützlichen Kuckucksei für Antisemiten, Holocaust-Leugner und Israel-Hasser.

Im Interview mit Manuel Koch bei der Preisverleihung zur “Bloggerin des Jahres 2017” lauteten zwei ihrer im Nachhinein offenbarenden Sätze:

“Es ist wichtig, dass wir uns Geschichten erzählen. Die Botschaft muss da sein”.

Die deutsche Justiz und ein psychiatrischer Gutachter sollten die wahre Geschichte des Fräulein Hingst nun weiter erzählen.

**

Zum Autor des Artikels: Marcel Goldammer wurde in Deutschland geboren und im Säuglingsalter bei der kirchlichen Trauung seiner Eltern evangelisch getauft. Er ging in Brandenburg zur Waldorfschule, konvertierte 2006 zum Judentum und wanderte nach wilden Jahren als Schauspieler, Model und Teilzeit-Student in Berlin, Tokio und Peking 2013 nach Israel aus.

Er ist deutscher und israelischer Staatsbürger und absolvierte seinen Pflicht-Wehrdienst bei den Israelischen Verteilungskräften in der internationalen Pressestelle (IDF Spokesperson’s Unit) in Jerusalem.Er ist Mitglied der Jüdischen Gemeinde zu Berlin, der CDU Berlin und der Jungen Union. Im Jahr 2018 gewann er den 2. Platz im Jungautoren-Wettbewerb der JUNGEN FREIHEIT. Hier geht es zum Blog des Autors.

**

