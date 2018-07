Ausnahmsweise mal kein Antisemitismus und üble sadistische Gewaltphantasien beim Rap derer, die noch nicht so lange da sind …

Stattdessen der Versuch Hegels Dialektik (Gegensatz gegen Gegensatz, die sich in einer höheren Synthese aufheben) nun auch auf den derzeitigen gesellschaftlichen Prozess anzuwenden:

Ein Rollenspiel in drei Teilen – Eko Fresh’s neue Single – Aber (produced by Samy Deluxe) ist da. Und nimmt in sehr reduzierter Form das Thema auf, mit dem wir uns bei PP seit nunmehr zwei Jahren beschäftigen.

Ach so: Zugeschickt bekommen habe ich bei Whatsapp & Co in den letzten zwei Tagen nur den ersten Teil … der scheint das zeug zum Kultvideo zu haben. Warum bloß?