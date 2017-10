Mit der Veröffentlichung von Bildern aus einer Überwachungskamera suchen die Ermittler der Berliner Polizei nach zwei unbekannten Männern, die am 8. August 2017 einen 19-Jährigen in Berlin Wilhelmstadt beraubt haben sollen.

An dem Dienstag, gegen 2 Uhr, sollen zwei Räuber an einer Bushaltestelle in der Heidereuther Straße auf den am Boden liegenden 19-Jährigen eingeschlagen und -getreten haben. Anschließend entwendeten sie ihm zwei Handys und Geld …

Die Ermittler fragen: Wer kennt die abgebildeten Männer?

Wer kann Angaben zu deren Identität und/oder Aufenthalt machen?

Wer kann sonstige sachdienliche Hinweise geben?