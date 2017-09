(Imad Karim) Deutschland braucht sein Gewissen wieder, deshalb wähle ich am 24.09.2017 die AfD.

Deutschland, die Heimat meiner Werte darf nicht im Namen einer kranken, im Labor der politischen Korrektheit gezüchteten Toleranz gegenüber einer menschenverachtenden von einem virtuellen Gott pseudo-legitimierten Ideologie geopfert werden.

Was wir heute an Freiheiten zugunsten einer tiefst im Mittelalter stehenden „Gottesgewissheit“ abgeben, wird unseren Kinder eine blutige, furchtbare und für viele noch nicht vorstellbare grausame Zukunft bescheren.

Schaut Euch den Alltag und das Leben der Menschen heute in der islamischen Welt an, dann wisst Ihr, was die kommenden Generationen erwartet.

Wer die etablierten Parteien wählt, wählt die Vernahöstlichung Deutschlands und manifestiert somit die bereits dort seit 1400 bestehende und in den letzten 50 Jahren nach Deutschland und in den Westen „zugeflüchtete“ Unkultur der Ablehnung des Andersdenkenden.

Gäbe es die AfD nicht, würde ich – als WertePatriot – sie erfinden.

Ja, ich wähle am 24.09.2017 die AfD. Allen Schikanen und Drohungen zum Trotz!

Imad Karim