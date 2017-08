So kannte man den Jugendschutz bislang: Polizeieinsatz in Bensheim (Hessen) im Rahmen des Jugendschutzgesetzes. Mehrere Jugendliche müssen hier soeben erworbene alkoholische Getränke in der Kanalisation entsorgen, da sie nicht die notwendige Altersgrenze überschritten haben. (c) By Kuebi = Armin Kübelbeck (Own work) [CC BY-SA 3.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0)], via Wikimedia Commons