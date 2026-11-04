Brutaler Angriff in Eppstein durch Syrer: „Allahu Akbar“-Rufe – Polizeimeldung schweigt dazu

Ein nächtlicher Gewaltausbruch im hessischen Eppstein wirft Fragen zur Informationspolitik der Polizei auf. Das Magazin GLUT berichtet über schwere Verletzungen und Hinweise auf einen möglichen islamischen Hintergrund, die in der ursprünglichen Behördenmeldung fehlen.

Am 5. Oktober 2026 wurden eine 49-jährige Frau und ihr 26-jähriger Sohn in Eppstein verletzt. Nach der am selben Tag veröffentlichten Polizeimeldung ereignete sich der Vorfall gegen 00.55 Uhr in der Straße Am Herrngarten. Ein 28-Jähriger soll nach einem Wortwechsel unvermittelt auf beide eingeschlagen haben. Passanten beendeten den Angriff; Mutter und Sohn kamen in Krankenhäuser. Eine Polizeistreife nahm den Beschuldigten fest, anschließend wurde er in einer psychiatrischen Einrichtung vorgestellt.

Die am 3. November veröffentlichte Recherche von Jan A. Karon für GLUT zeichnet ein wesentlich drastischeres Bild. Demnach erlitt der Sohn durch Bisse und Tritte unter anderem ein Schädel-Hirn-Trauma sowie Riss- und Bissverletzungen: „Ein 28-jähriger Syrer hat im hessischen Eppstein in der Nacht zum 5. Oktober eine Frau an ihrem Auto überfallen und ihren 26-jährigen Sohn schwer verletzt. Das zeigen exklusive Recherchen von GLUT. Der Mann biss den Sohn mehrfach, trat ihm ins Gesicht und versuchte, ihm die Wange aufzureißen. Die Ärzte diagnostizierten ein Schädel-Hirn-Trauma sowie zahlreiche Riss- und Bisswunden.“

Das Magazin beruft sich auf Gespräche mit beiden Betroffenen und nach eigenen Angaben vorliegende medizinische Unterlagen. Mutter und Sohn berichten außerdem von wiederholten „Allahu Akbar“-Rufen während der Attacke.

Unterdrückte Informationen – keine echte Prävention

In der ursprünglichen Polizeimitteilung werden weder Bisse noch religiöse Ausrufe erwähnt. Laut GLUT bestätigte die Polizei erst auf erneute Nachfrage am 29. Oktober die syrische Staatsangehörigkeit des Beschuldigten. Weitergehende Auskünfte zu Tatmotiven und einzelnen Handlungen habe die Behörde unter Hinweis auf laufende Ermittlungen abgelehnt. Eine abschließende Bewertung sei noch nicht möglich.

Auch ich habe bei meiner journalistischen Arbeit immer wieder die Erfahrung gemacht, dass Polizeimeldungen einen Migrationshintergrund oder Hinweise auf ein mögliches islamistisches Tatmotiv zunächst unerwähnt lassen und entsprechende Angaben erst auf Nachfrage bekannt werden. Das weckt bei mir den Eindruck einer selektiven Informationspolitik. Vertrauen und die Möglichkeit der Prävention entstehen jedoch durch Transparenz: Dazu gehört, relevante Tatsachen zu benennen und zugleich klar zwischen gesicherten Erkenntnissen und offenen Verdachtsmomenten zu unterscheiden.