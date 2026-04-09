Marla-Svenja Liebich in Tschechien festgenommen

Die mit ihrer Verurteilung und ihrem Genderwechsel Furore machende Marla-Svenja Liebich ist in Tschechien festgenommen worden. Das bestätigte die Staatsanwaltschaft Halle. Grundlage der Festnahme war ein europäischer Haftbefehl.

Nach Angaben der Behörden erfolgte der Zugriff durch tschechische Polizeikräfte nach einer mehrmonatigen Fahndung. Zuvor hatte sich Liebich dem Strafantritt in Deutschland entzogen und galt seitdem als flüchtig. Die Verurteilte sollte eine Haftstrafe antreten, erschien jedoch nicht zum vorgesehenen Termin in der Justizvollzugsanstalt. Ermittlungsbehörden leiteten daraufhin Fahndungsmaßnahmen ein.

Liebich war bereits zuvor wegen verschiedener Delikte verurteilt worden, darunter Volksverhetzung. Das Urteil ist rechtskräftig, nachdem entsprechende Rechtsmittel erfolglos geblieben waren. Die Festnahme erfolgte im Rahmen der Zusammenarbeit deutscher und tschechischer Behörden. Nun soll ein Auslieferungsverfahren eingeleitet werden, um Liebich nach Deutschland zu überstellen.

Weitere Details zum Ablauf der Überstellung sind bislang nicht bekannt.