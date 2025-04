26 Prozent: AfD führt mit neuem Höchstwert

Der Höhenflug der AfD in den Umfragen seit der Bundestagswahl hält an. Im neuen RTL/ntv-Trendbarometer können Weidel & Co. noch einmal zulegen und ziehen auch hier an CDU und CSU vorbei. Erstmals führt die AfD damit die Erhebung des Kölner Senders als stärkste politische Kraft an.

Die AfD (26%) etabliert sich als stärkste Kraft vor CDU/CSU (25%): Auch in der jüngsten Sonntagsfrage bleiben wir an der Spitze! Herzlichen Dank für die große Unterstützung! pic.twitter.com/wX9Yo3juqC — Alice Weidel (@Alice_Weidel) April 22, 2025

Die AfD gewinnt in der neuen Umfrage im Vergleich zur Vorwoche gleich zwei Prozentpunkte hinzu. Damit liegt sie nun klar vor den Unionsparteien, die mit 25 Prozent weiter unter deutlich ihrem Bundestagswahlergebnis stagnieren.

Auch bei SPD und BSW gibt es keine Bewegung, während „Grüne“ und Linke je einen Punkt abgeben. Die FDP legt überraschend einen Prozentpunkt zu.

Wie in den Vorwochen und wie zuletzt auch bei INSA kommt die angestrebte schwarz-rote Regierungskoalition im RTL/ntv-Trendbarometer nicht mehr auf eine Mehrheit.

Quelle: Deutschland Kurier.