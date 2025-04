Historischer Tag: AfD erstmals stärkste Kraft in Deutschland

(David Berger) Für viele war es nach den Ereignissen der letzten Wochen nur noch eine Frage der Zeit, bis die AfD die Merz-CDU überholt. Doch nun ging es schneller als erwartet. Der 9. April wird in die Geschichte eingehen als der Tag, an dem endgültig klar war, dass die AfD die wichtigste, vielleicht sogar die einzige Volkspartei der demokratischen Mitte geworden ist.

Streng genommen war die AfD ist schon seit langem die stärkste Partei, wenn man CDU und CSU separat zählt. Aber nun hat sie erstmalig die gesamte Union überholt und ist mit 25 Prozent eindeutig stärkste Partei in Deutschland. Die Union landet mit 24 Prozent auf dem zweiten Platz. Weit abgeschlagen die Linksaußen-Parteien SPD (15 %), GRÜNE (11 %) und LINKE (11 %).

AfD – Die Volkspartei

Noch vor vier Tagen schrieb ich hier: Merz hat es geschafft: Die Union legt einen nicht gekannten Absturz hin. Die AfD zieht in der Sonntagsfrage gleichauf, steht so kurz davor zur neuen Volkspartei Nummer 1 zu werden:

„So einen Zustimmungsverlust gab es noch nie in der Zeit zwischen Bundestagswahl und Regierungsbildung“ (Bickert/Insa, in BILD).

Das gilt jetzt umsomehr! Zumal das Ergebnis der Umfrage an dem selben Tag veröffentlicht wird, an dem sich SPD und CDU auf einen toxischen Koalitionsvertrag geeinigt haben.

Merz desinteressiert an dem Wählerwillen

Wird der Höhenflug und der Absturz der Union so weitergehen? Die Zeichen dafür stehen gut. in einem aktuellen Interview ließ Merz heute wissen: „Kritik von rechts außen nehme ich nicht mehr ernst“. Die Unruhe an der Basis der Partei interessiere ihn nicht. Zu den neuen Umfragewerten ließ er wissen: „Ich kann uns allen nur raten, nicht wie das Kaninchen auf die Schlange zu starren!“

Frederic Schwilden von der „Welt“ dazu: „Am Tag, an dem die AfD in einer Umfrage zum ersten Mal als stärkste Kraft gehandelt wird, zeigt Merz, dass auch er die Probleme in Deutschland nicht versteht.“

