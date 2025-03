Trump erklärt Begnadigungen von Biden als ungültig

US-Präsident Donald Trump hat die von seinem Vorgänger Joe Biden gewährten Begnadigungen für ungültig erklärt, da sie angeblich nicht von ihm, sondern von einem automatischen Gerät zur Unterzeichnung von Dokumenten unterschrieben wurden. Gastbeitrag von Dr. Peter F. Mayer

Zuvor hatte Trump in den sozialen Medien ein Meme über Bidens Präsidentschaft gepostet: Das Foto zeigt Porträts von US-Präsidenten – Trump in den Jahren 2017–2021, Geräte zum automatischen Unterzeichnen von Dokumenten mit Bidens Nachnamen in den Jahren 2021–2025, wieder Trump.

Die „Begnadigungen“, die Sleepy Joe Biden dem Ausschuss für politische Schläger und vielen anderen erteilt hat, werden hiermit für NICHTIG, FREI UND OHNE WEITERE WIRKUNG ODER AUSWIRKUNG erklärt, da sie mit einem Autopen erstellt wurden. Mit anderen Worten: Joe Biden hat sie nicht unterzeichnet, aber, was noch wichtiger ist, er wusste nichts davon! Die erforderlichen Begnadigungsdokumente wurden Biden weder erklärt noch von ihm genehmigt. Er wusste nichts über sie, und die Personen, die davon wussten, haben möglicherweise ein Verbrechen begangen. Daher sollten diejenigen im Ausschuss für die Aufhebung der Wahl, die ALLE Beweise, die sie während ihrer zweijährigen Hexenjagd gegen mich und viele andere unschuldige Menschen erhalten haben, vernichtet und gelöscht haben, sich darüber im Klaren sein, dass sie Gegenstand von Ermittlungen auf höchster Ebene sind. Tatsache ist, dass sie wahrscheinlich für die Dokumente verantwortlich waren, die in ihrem Namen ohne Wissen oder Zustimmung des schlechtesten Präsidenten in der Geschichte unseres Landes, Crooked Joe Biden, unterzeichnet wurden!

Trump zufolge wusste Biden nichts von diesen Begnadigungen, aber diejenigen, die davon wussten, könnten ein Verbrechen begangen haben.

Im Januar gab das Weiße Haus kurz vor der Amtseinführung des neuen Präsidenten Trump bekannt, dass Biden die Strafen von fast 2.500 Verurteilten, die wegen nicht gewalttätiger Verbrechen verurteilt worden waren, umgewandelt hatte.

Dazu hat Biden vorsorgliche Begnadigungen für seinen eignen Sohn oder für Leute wie Impf-Zar Fauci ausgestellt, um zukünftige Strafverfolgung zu verhindern. Das alles wäre nun hinfällig, so die Dekrete von Trump juristisch bestehen. Wäre es nicht so ernst, könnte man meinen, es handle sich um einen Kindergarten.

Beitrag erschien zuerst bei tkp.at.