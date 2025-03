Es ist wieder da: Deutschlands Karneval im Zeichen des Hakenkreuzes

(David Berger) Die totalitäre Ausrichtung unserer Politik in der Corona-Diktatur und jüngst das Kriegstreiben gegen Russland, erinnern immer mehr Menschen in aller Welt an die unheilvolle Geschichte des nationalen und internationalen Sozialismus in Deutschland. Nun hat der inzwischen auch gleichgeschaltete Karneval sein wichtigstes Ereignis im jahr zu einem Fest der Hakenkreuze werden lassen.

„Die deutsche Polizei wird Ihre Tür eintreten, Ihr Telefon und Ihren Computer stehlen und Sie zu vielen Jahren Gefängnis verurteilen, wenn Sie einen Politiker beleidigen oder einen Link zu Kriminalitätsstatistiken posten. Wenn Sie jedoch Elon Musk angreifen, können Sie einfach ein komplettes Hakenkreuz mit den Farben der US-Flagge durch die Straße tragen“ – so ein Tweet des bekannten Softwareentwickler Mike Penz:

The German police will kick down your door, steal your phone and your computer, and sentence you to years in jail if you insult a politician or post a link to crime statistics but if you’re attacking Elon you can just parade a full-on swastika down the street https://t.co/d1jz5Bgp1y — Mike Benz (@MikeBenzCyber) March 3, 2025

Auch SS-Runen durften nicht fehlen

Und damit in der Heimatstadt von Strack-Zimmermann auch keinerlei Zweifel an der Liebe Düsseldorfs zu deutschen Traditionen aufkommen, gab es gleich noch einen zweiten Hakenkreuz-Mottowagen: Diesmal sogar mit höheren Weihen, da er vom zwangsfinanzierten WDR unterstützt war. Das Hakenkreuz, von dem Linksfaschisten in der Regel gar nicht genug bekommen können, war diesmal noch größer geraden als das US-Hakenkreuz, diesmal erweitert durch SS-Runen und den Code 88.

Der WDR hat den Hakenkreuz-Wagen mit der Weidel-Hexe von unseren Gebühren bezahlt. Auch SS-Runen wurden verwendet, auch der Code 88. #ReformOerr #OerrBlog pic.twitter.com/EjTZvN9uBH — ÖRR Blog. (@OERRBlog) March 3, 2025

„Slava Ukraini“ statt Helau!

Und was machte die Polizei so, wenn sie nicht gerade in Mannheim die Leichenteile vom Asphalt räumte? Natürlich Regimegegner verhaften! Die Braunschweiger Polizei ließ auf X wissen: „Unsere Innenministerin, die ebenfalls am Umzug teilnimmt, wurde aus der Masse heraus beleidigt. Die Identität der Störer wurde festgestellt und ein Strafverfahren eingeleitet.“

Hätte eigentlich nur noch gefehlt, dass man statt Helau und Alaaf den faschistischen Gruß „Slava Ukraini“ gerufen hätte.

