Merz: Wir stimmen nie wieder mit der AfD ab

(David Berger) Der Kanzlerkandidat der Union verfängt sich immer mehr in seiner Brandmauer-Psychose. Während des Parteitags in Berlin brach Jubel unter den Delegierten aus, als Merz mit Blick auf die AfD nach der Wahl versprach: „Es gibt keine Zusammenarbeit, es gibt keine Duldung, es gibt keine Minderheitsregierung, gar nichts.“

Auf eine kritische Nachfrage von RTL während des CDU-Parteitages in Berlin ließ der Kanzlerkandidat der Union, Friedrich Merz wissen: „Ich profitiere nicht von Stimmen mit der AfD. Es wird auch eine Situation wie diese nach menschlichem Ermessen nicht noch einmal eintreten.“

Merz distanziert sich von Merz

Merz entschuldigte sich erneut für den Ausgang der Abstimmung am vergangenen Mittwoch, wo er mit Stimmern der AfD einen Abstimmungserfolg in Sachen Migrationswende erzielte: „Sobald wir eine Regierungsmehrheit haben, wird sich so eine Situation ohnehin nicht mehr stellen. Das war in der letzten Woche eine Ausnahme.“

Perverser Tango mit Linksgrün auf den Gräbern der Brandmauertoten

Die jüngsten Äußerungen zeigen, dass sich Merz immer mehr in seine unheilvolle Brandmauer-Psychose hineinsteigert, die ihm praktisch jede Umsetzung seine im halbstarken Modus vorgetragenen Pläne zu Migration und Wirtschaftswende unmöglich macht.

Mit den Parteien, die ihm jenseits der Brandmauer zum Koalieren bleiben, SPD, Grüne und FDP, wird ihm diese Umsetzung nicht gelingen. Was dann vor dem Bruch seiner Regierung noch bleibt, sind klandestine Kuschelpartys mit den Grünen, wo man von feinem Champagner beschwipst auf den Blutlachen der vielen neuen Brandmauertoten seinen perversen Tango tanzt. Und bei Neuwahlen eine absolute Mehrheit für die AfD.

