Jan Fleischhauer: „Angela Merkel ist wirklich eine böse, alte Frau“

Kein Wort zur gewaltsamen Besetzung der CDU-Geschäftsstelle, kein Wort zu den Einschüchterungen von CDU-Mitgliedern und den Morddrohungen. Stattdessen eine Erklärung, in der sie sich von ihrer Partei distanziert. Angela Merkel ist wirklich eine böse, alte Frau. pic.twitter.com/toMXRYj6YS — Jan Fleischhauer (@janfleischhauer) January 31, 2025

Erst Laschet vernichten, jetzt Rache an Merz

Diese Aussage Fleischhauers ist eine weitere Intensivierung seiner Kritik, die er schon in seiner Besprechung der Merkel-Selbsbeweicherungs-Biographie übte, wo er sie als „etwas eitel, etwas selbstgerecht und unglaublich öd“ charakterisierte. Und: „Sie hat ja schon das Land 16 Jahre lang sediert. Das geht jetzt so weiter“, sagt er im Interview mit FOCUS online. Dass ausgerechnet Erzrivale Friedrich Merz aller Voraussicht nach die Suppe auslöffeln muss, sei die späte Rache er Altkanzlerin.

Inzwischen scheint nur noch die linksradikale taz die böse Frau als gute „Oma gegen rechts“ devot zu „worshippen“. Gestern hatte sich Cicero-Chefredakteur Alexander Marguier ähnlich kritisch geäußert: „Merkel muss jetzt aus der CDU austreten“.

Alternative Medien warnten schon lange

Während der Amtszeit Merkels, als ihre Bosheit und Niedertracht, ihr Vernichtungswillen gegen das deutsche Volk spätestens ab 2015 überdeutlich war, war von den Mainstreamjournalisten so gut wie keine Kritik zu hören. Es waren v.a. die alternativen Medien, die hier Klartext redeten und dafür zensiert und hinter Shadowbans und Sperrungen unsichtbar gemacht wurden. Ich erinnere hier etwa an einen Artikel, den ich schon vor 5 Jahren veröffentlichte: