Ex-Polizist zu Riesa: Linksextremisten haben in Deutschland Narrenfreiheit

Ex-Polizist rechnet ab: Scharfe Kritik an der Polizeiführung in Riesa! Ein ehemaliger Polizist erhebt schwere Vorwürfe gegen die Polizeiführung im Zusammenhang mit den Ereignissen rund um den AfD-Parteitag in Riesa.

Das Vorgehen der Einsatzleitung wird von ihm als „planlos“ und „politisch motiviert“ bezeichnet. „Die Polizei wurde instrumentalisiert!“

Der Ex-Beamte kritisiert, dass die Einsatzkräfte offenbar nicht neutral handeln konnten, sondern unter Druck standen, den linken „Protestgruppen“ entgegenzukommen, statt die Sicherheit aller Bürger zu gewährleisten.

Polizei sollte politisch gewünschte Bilder produzieren

„Das ist keine Polizeiarbeit mehr, das ist politisches Theater!“ Während linke Aktivisten mit Gewalt und Blockaden die demokratische Veranstaltung störten, fehlte es laut ihm an einer klaren Linie und Entschlossenheit seitens der Polizeiführung.

„Die Polizei war nicht da, um Recht und Ordnung durchzusetzen, sondern um politisch gewünschte Bilder zu produzieren!“

Fazit: Diese Vorwürfe werfen ein erschreckendes Licht auf die Polizeiarbeit in Deutschland. Wenn politischer Druck die Neutralität der Polizei untergräbt, steht die Sicherheit aller Bürger auf dem Spiel.

CDU-Minister Schuster lobt Linksfaschisten

Ergänzend muss eine Rede von Sachsens Innenminister Armin Schuster von der CDU hier erwähnt werden, der tatsächlich den linksextremen Verfassungsfeinden, die den Parteitag der AfD verhindern wollten, zugerufen hat, sie seien die „Verfassungsschützer auf den Straßen“

Wahnsinn! Jetzt lassen sie die Masken fallen: Armin Schuster, Sachsens Innenminister (CDU), bezeichnet die #Antifa-Terroristen, die vermummt und gewalttätig den #AfDBundesparteitag verhindern wollten, als Verfassungsschützer auf den Straßen.#NurNochAfD

pic.twitter.com/GHkpuHNf3f — David Le Pro (@MrDavidTreets) January 12, 2025

