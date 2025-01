Sensation: Zuckerberg feuert seine Faktenchecker

Auch Mark Zuckerberg war nicht verborgen geblieben, dass Faktenchecker wie Correctiv keine Fakten checken, sondern nur billigste Regierungspropaganda im Auftrag betreiben. Zusammen mit Trump will er jetzt die Zensur in Europa bekämpfen.

Nach dem Vorbild von X/Twitter (PP berichtete darüber) will man zurück zu den demokratischen Wurzeln, zur freien Meinungsäußerung, und u. a. die vorgeblichen Faktenchecks korrumpierter Unternehmen durch Community-Notizen* (Selbstkontrolle durch die User) ersetzen, ein System, das sich bereits bei Twitter bewährt hat.

Wie u. a. Prof. Dr. Christian Rieck in einem Vortrag anschaulich darlegte, sind externe Kontrollgremien (Faktenchecker, Rundfunkräte, Trusted Flagger) gegenüber der demokratischen Selbstkontrolle der User nicht nur ineffizient, sondern schlicht kontraproduktiv, da korrumpierbar und unkontrolliert (niemand kontrolliert die „Kontrollinstanz“).

Gemeinsam mit dem zukünftigen Präsidenten Donald Trump wird man weltweit gegen Regierungen vorgehen, die amerikanische Unternehmen wie Twitter und Facebook angreifen und dazu zwingen wollen, Zensur auszuüben. Auch die immer aggressiver werdende Zensur in Europa soll bekämpft werden.

„In Europa gibt es immer mehr Gesetze, die die Zensur institutionalisieren und den Aufbau innovativer Strukturen erschweren.“

Mark Zuckerberg

Weiterhin kündigte Zuckerberg an, eigene Beschränkungen zu Themen wie Einwanderung und Geschlecht abzuschaffen. Sie würden nicht zum weltweiten Diskurs passen.

Was gerade passiert, ist schlicht eine Sensation

Überall auf der Welt kippt die Stimmung, wobei der Wahlsieg von Trump nicht die Ursache ist, aber doch der notwendige Auslöser, so dass all die echten (!) Demokraten in der Welt wieder Mut fassen und gemeinsam gegen die kontinuierliche Demokratiezerstörung in der EU und nicht zuletzt in Deutschland vorgehen.

Ein Nebeneffekt der Maßnahmen von Zuckerberg ist, dass korrumpierte Pseudo-Faktenchecker wie Correctiv, für die Facebook eine wichtige, womöglich dominante Einnahmequelle war, in finanzielle Schwierigkeiten geraten werden, zumal ja auch Soros schon als „Sponsor“ ausgestiegen war. Gut so, sagt da jeder, der selber denken kann.

Man darf gespannt sein, was noch alles passiert. Ich fühle bereits seit dem Wahlsieg von Trump eine tiefe Erleichterung und eine langjährige Depression ist wie abgefallen. Es gibt noch Vernunft in der Welt.

*) Community-Notes sind Anmerkungen und Quellenverweise der User zu tatsächlichen oder angeblichen Falschmeldungen. Diese Anmerkungen können wiederum durch die User als „hilfreich“ oder „nicht hilfreich“ bewertet werden. So entsteht ein demokratisches System der Kontrolle, das Wissen und Meinungen zusammenträgt und bei X/Twitter bereits wunderbar funktioniert.

Quelle: https://about.fb.com/news/2025/01/meta-more-speech-fewer-mistakes/

