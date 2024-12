Debatte zur Vertrauensfrage: Alice Weidel rechnet knallhart mit den Altparteien ab

(David Berger) Wie gewohnt gnadenlos hat Alice Weidel in der Debatte zur Vertrauensfrage mit allen Altparteien abgerechnet. Spitzelkultur, eine kriegsgeile Außenpolitik, eine Automobil-Industrie im freien Fall und die Chemieindustrie wegen der hohen Energiekosten auf der Flucht weg von Deutschland, sind nur einige Beispiele des Versagens nicht nur der Bundesregierung.

Wer Merz wähle, wähle am Ende rot-grün und den Krieg; das Land sei „geflutet mit fordernd auftretenden Migranten, die das Vorgefundene verachten“, so Weidel in ihrer Rede, die immer wieder vom hysterischen Geschrei der Kartellparteienmitglieder unterbrochen wurde.

Einige Highlights

„An den Schäden, die Sie in dieser Zeit angerichtet haben, werden die Deutschen noch in Jahrzehnten zu tragen haben.“

„Eine schwarz-grüne Koalition der kriegsbesessenen und linken Deutschlandzerstörer ist das Letzte, was Deutschland braucht.“

„Wenn Sie die CDU wählen, bekommen sie wieder eine rot-grüne Regierung.“

„Deutschland braucht einen Neuanfang: Freiheit & freies Unternehmertum statt Klimasozialismus, günstige & sichere Energieversorgung statt Transformations-Planwirtschaft. Vor allem aber Vernunft statt Ideologie & deutsche Interessenpolitik statt Kriegstreiberei.“

„Deutsche Interessenpolitik statt Kriegstreiberei. Diesen Neuanfang wird es nur mit der AfD geben“

***