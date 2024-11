Trump ernennt coronakritischen Mediziner Makary zum Direktor der FDA

Donald Trump hat den in England geborenen Chirurgen und Bestsellerautor Prof. Dr. Marty Makary zu seinem FDA-Chef ernannt. Makary kritisierte die Coronapolitik der Biden-Administration sowie die experimentelle und gen-basierte Covid-Impfung hart. Ein Gastbeitrag von Felizitas Küble.

Die FDA (Food and Drug Administration) ist die US-amerikanische Lebensmittel- und Medikamentenbehörde, die dem Gesundheitsminister unterstellt ist; sie entspricht in etwa dem deutschen Paul-Ehrlich-Institut (PEI) und dem Robert-Koch-Institut (RKI).

Weil diese FDA die staatliche Coronapolitik unter der Biden-Regierung beflissen mitvollzogen hat, erklärte der wiedergewählte Präsident Trump unlängst: „Die FDA hat das Vertrauen der Amerikaner verspielt und ihr primäres Ziel als Regulierungsbehörde aus den Augen verloren.“

Donald Trump hat den in England geborenen Chirurgen und Bestsellerautor Prof. Dr. Marty (Martin) Makary zu seinem FDA-Chef ernannt. Der künftige Direktor muß noch vom Kongreß bestätigt werden, was angesichts der satten Republikaner-Mehrheit wahrscheinlich sein dürfte.

Der früher bei der WHO tätige Wissenschaftler äußerte sich gegen die Coronapolitik der Biden-Administration und argumentierte deutlich gegen die experimentelle und gen-basierte Covid-Impfung. Die Beamten des öffentlichen Gesundheitswesens nannte er daher „intellektuell unredlich“.

Dr. Makary hat sich vor zwei Jahren kritisch über die Maskenpflicht vor allem bei Kindergarten- und Schulkindern geäußert.

Es empört den Medizin-Experten Makary, daß man die unerprobte Corona-Spritze auf die Bevölkerung losließ, während man früher in großer Sorgfalt Impfstoffe aus dem Verkehr gezogen habe, die im Vergleich weitaus weniger schädlich gewesen seien.

Erstveröffentlichung bei „Christliches Forum“.

Dr. Marty Makary just nominated by Trump as the new FDA Commissioner

“The greatest perpetrator of misinformation during the covid pandemic has been the United States (Cdn) govt.. Public health officials were intellectually dishonest. They lied to the American (& Cdn) ppl” pic.twitter.com/iqhnObeOso

— Christian Haffner (@Aufdecker) November 24, 2024