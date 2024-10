Auftritt als Müllmann: So schlagfertig stellt Trump seine Gegner bloß

(David Berger) Noch keine 24 Stunden sind vergangen, nachdem Joe Biden Trumps Anhänger als „Müll“ bezeichnet hat. Und schon fährt Donald Trump in einem Müllwagen zum Wahlkampf vor.

Das PP-Foto der Woche kommt wenige Tage vor den US-Wahlen aus den Vereinigten Staaten. Während dort die zunehmend in Panik verfallende Marionetten des deep state nur noch Trump aufs Übelste beschimpfen, zeigt dieser Größe und nimmt es mit dem Humor.

„Ich stelle zuerst fest, dass 250 Millionen Amerikaner kein Müll sind!“

Weniger als 24 Stunden nachdem Joe Biden seine Anhänger als „Müll“ bezeichnet hat, fuhr Donald Trump in einem Müllwagen im umkämpften Bundesstaat Wisconsin vor. Bekleidet in der orange-gelben Weste eines Müllmanns. Eindrucksvoll konnte er so zeigen, was Biden und Harris von den Menschen, die sie wählen sollen, halten. Kurz zuvor hatte er mit einer ähnlichen Aktion bei McDonalds für Aufsehen gesorgt:

Seine anschließende Rede, die er weiterhin im Müllmann-Look hielt, begann er dann auch mit den Worten: „Ich stelle zuerst fest, dass 250 Millionen Amerikaner kein Müll sind!“ –

Wenige Stunden nach Veröffentlichung der Aufnahmen ist das Ereignis schon Top-Thema in den sozialen Netzwerken. „Genius-level trolling!!“, so Elon Musk kurz und bündig auf X dazu. Die, die von Biden als Müll beschimpft wurden, fühlen sich inzwischen von Trumps Aktion inspiriert und zeigen nun offensiv, was sie von der Respektlosigkeit der Biden/Harris-Truppe halten:

Hat Trump die Wahl nicht schon längst gewonnen?

Egal, was die Demokraten versuchen, sie machen es für Harris nur noch schlimmer. Hat Trump die Wahlen nicht schon längst haushoch gewonnen?, werden nun viele fragen. Eigentlich müsste man jetzt mit einem klaren Ja antworten. Das Problem ist aber: Trump tritt nicht mehr gegen Harris an. Sie wurde besiegt. Trump tritt gegen Wahlbetrug an.

